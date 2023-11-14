الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير المالية يبحث مع سفير الهند بالقاهرة تسوية المدفوعات بين البلدين بالعملات المحلية

وزير المالية
وزير المالية

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، في إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات التنموية، فى إطار تعزيز تعاون دول «الجنوب العالمي» في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب بأوروبا وما تبعها من ارتفاع في أسعار الغذاء والوقود وتكاليف التمويل. 

تعزيز استفادة الشركات الهندية من الحوافز والمزايا التى تتيحها مصر للقطاع الخاص

بحث الجانبان سبل تشجيع استخدام العملات الوطنية لتسوية المدفوعات بين البلدين، وتعزيز استفادة الشركات الهندية من الحوافز والمزايا التي تتيحها مصر للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي من خلال «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وبرنامج «الطروحات الحكومية»، وتبسيط الإجراءات عبر «الرخصة الذهبية»، التى تمنح المشروع موافقة واحدة لإقامته وتشغيله وإدارته.

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معيط: مصر حريصة على تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص مصر على تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة، من خلال أدوات مبتكرة ومتنوعة وأكثر استدامة، موضحًا أنه تم مناقشة بحث إمكانية التوجه إلى أسواق المال الهندية بعدما نجحنا في إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة ٣،٥ مليار يوان، وسندات «ساموراى» بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني. 

وأضاف الوزير أنه تم بحث إمكانية تبادل الخبرات في مجالات تكنولوجيا الشمول المالي ودعم الهند لمشروع التأمين الصحي الشامل، بما يسهم فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.

محمد معيط وزير المالية سفير الهند بالقاهرة تعزيز التعاون الثنائي الجنوب العالمي مواجهة التحديات الاقتصادية ارتفاع في أسعار الغذاء الوقود وتكاليف التمويل

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