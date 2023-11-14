الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب يتفقد المراكز والوحدات التعليمية

نائب رئيس جامعة بنها
نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب يتفقد المراكز

أجرى الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية موسعة داخل عدد من المراكز والوحدات التعليمية بالجامعة.

واستهل نائب رئيس الجامعة جولته بزيارة مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا"، وذلك لبحث سبل التعاون مع مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة.

يذكر أن مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" يستهدف تنمية مهارات الشباب من طلبة وخريجى الجامعة ومحافظة القليوبية، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلى والعالمى فى تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.

كما تفقد الدكتور تامر سمير امتحانات نصف العام لكلية العلاج الطبيعى بمركز الإختبارات الإلكترونية، للاطمئنان على سير الامتحانات بالمركز والتأكد من توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الاختبارات الالكترونية.

كما شملت الجولة تفقد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  التدريب العملي لطلاب الفرقة الثانية تخصص تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية داخل الاستديو التعليمي بالجامعة.
وأكد نائب رئيس الجامعة أن الجولة تأتي في إطار حرص الجامعة علي المتابعة الدورية والمستمرة لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب.

كما عقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها اجتماعا مع مديري عموم الكليات، وذلك لوضع السياسة الخاصة بإدارة الجامعة للارتقاء بالمستوى المهني والإداري من أجل تحسين سمعة الجامعة المؤسسية.

جاء ذلك بحضور شيرين شوقي أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وأيمن بيومى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومديرى عموم الكليات.

وأكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع علي أهمية توفير الدعم اللوجستي من القيادات الإدارية  للطلاب ولجميع منسوبي الجامعة ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، وتوافر كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، كما أكد علي أهمية المتابعة المستمرة داخل الإدارات المختلفة والعمل علي حل المشكلات إذا وجدت.

وأشار "الجيزاوي" إلى حرص الجامعة على إزالة أي معوقات لرفع كفاءة الجهاز الإداري من خلال تحسين الأداء وتنمية مهارات العاملين.

جامعة بنها مركز الموهوبين مصر الرقمية مركز إبداع رئيس الجامعة

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