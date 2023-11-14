الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن تواجد 11 سفينة على أرصفة موانئ الهيئة، وتداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 609 شاحنات و90 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 386 شاحنة و75 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 223 شاحنة و15 سيارة. 

txt

وزير النقل: إشادة عربية بمعرضنا الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا

ميناء سفاجا يستقبل العبارة أمل اليوم

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل، بينما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول / سفر) للسفينتين الحرية ودليلة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1325 طن بضائع و160 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آيلة وآور، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 975 راكبا بموانيها. 

وفي هذا السياق، تقوم الدولة بعدد من المشروعات داخل الموانئ سواء بالتطوير، حيث يتم استكمال تطوير وإنشاء الميناء من خلال إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 12 كم وتكلفة تقديرية 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير الطرق والسكك الحديدية والبنية الأساسية بالميناء.

أعمال التطوير الجارية في موانئ البحر الأحمر تتمثل في: 

- إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 18 كيلومترا وعمق 18 مترا، إضافة إلى إنشاء ساحات تداول بمساحة 9.6 ملايين متر مربع، وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم2 تخدمها

- إنشـــاء مناطـــق تجاريـــة ولوجســـتية بمســـاحة (5.3 كـــم2) تخدمهـــا شـــبكة مـــن خطـــوط الســـكك الحديديـــة بطـــول (33 كـــم) متصلـــة بالقطـــار الكهربائـــي الســريع الســخنة/ العلميــن /مرســى مطــروح، لتســتخدم فــي نقــل البضائــع، ً خصوصــا الحاويــات علــى هــذا الخــط إلــى كافــة أنحــاء الجمهوريــة وإلــى مينــاء اإلســـكندرية علـــى البحـــر المتوســـط. شبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كم رصف خرساني 6 حارات.

- إنشاء حاجز أمواج بطول 1050 ً متر وبوجــه عــام، تعمــل الدولــة علــى تطويــر الموانــئ، وتحويلهــا إلــى ”موانــئ خضــراء“ تراعــي البعــد البيئــي باســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة، وتطبــق تكنولوجيـا تقلـل مـن نسـب التلـوث؛ لتحسـين األداء البيئـي وإنهـاء أي آثـار بيئيـة خطيــرة. 

خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية تتكون من 80 مشروعًا

يذكر أن الحكومة اعتمدت خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية تتكون من 80 مشروعًا، تم تنفيذ البعض ويتم تنفيذ البعض الآخر بإجمالـي تكلفة 129 مليـار جنيـه، ويشـمل تطويـر الموانـئ المصريـة إنشاء أرصفـة جديـدة بإجمالـي أطـوال 35 كـم، وبأعمـاق  مـن 15 إلـى 18 متـرًا، فيسـتهدف وصـول إجمالـي أطـوال الأرصفـة فـي الموانـئ البحريـة المصريـة إلـى 73 كـم.

وكذا إنشـاء حواجـز أمـواج بإجمالـي أطـوال 15 كـم، ويسـتهدف تعميـق الممـرات الملاحية لتسـتوعب الموانئ  185 مليـون طـن سـنويًا، وأن تسـتوعب 22 مليـون حاويـة بـدلًا مـن 12 مليـون حاويـة مكافئـة سـنويًا. 

موانيء أرصفة موانئ البحر الأحمر وزارة النقل وزير النقل

الأكثر قراءة

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

"من 6 ابتدائي لكلية العلوم".. حكاية الطفل "يحيى" أصغر طالب جامعي (فيديو)

تطورات فقدان ابن الرئيس الإسرائيلى فى غزة

إعادة فتح طريقى العين السخنة و"حلوان- الكريمات" بعد انقشاع الشبورة

"خد ورثي واتجوّز عليا".. سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة

بدء صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة" غدًا الأربعاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الخارجية: معبر رفح مفتوح وإسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟