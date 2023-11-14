تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن تواجد 11 سفينة على أرصفة موانئ الهيئة، وتداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 609 شاحنات و90 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 386 شاحنة و75 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 223 شاحنة و15 سيارة.

ميناء سفاجا يستقبل العبارة أمل اليوم

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل، بينما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول / سفر) للسفينتين الحرية ودليلة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1325 طن بضائع و160 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آيلة وآور، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 975 راكبا بموانيها.

وفي هذا السياق، تقوم الدولة بعدد من المشروعات داخل الموانئ سواء بالتطوير، حيث يتم استكمال تطوير وإنشاء الميناء من خلال إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 12 كم وتكلفة تقديرية 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير الطرق والسكك الحديدية والبنية الأساسية بالميناء.

أعمال التطوير الجارية في موانئ البحر الأحمر تتمثل في:

- إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 18 كيلومترا وعمق 18 مترا، إضافة إلى إنشاء ساحات تداول بمساحة 9.6 ملايين متر مربع، وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم2 تخدمها

- إنشـــاء مناطـــق تجاريـــة ولوجســـتية بمســـاحة (5.3 كـــم2) تخدمهـــا شـــبكة مـــن خطـــوط الســـكك الحديديـــة بطـــول (33 كـــم) متصلـــة بالقطـــار الكهربائـــي الســريع الســخنة/ العلميــن /مرســى مطــروح، لتســتخدم فــي نقــل البضائــع، ً خصوصــا الحاويــات علــى هــذا الخــط إلــى كافــة أنحــاء الجمهوريــة وإلــى مينــاء اإلســـكندرية علـــى البحـــر المتوســـط. شبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كم رصف خرساني 6 حارات.

- إنشاء حاجز أمواج بطول 1050 ً متر وبوجــه عــام، تعمــل الدولــة علــى تطويــر الموانــئ، وتحويلهــا إلــى ”موانــئ خضــراء“ تراعــي البعــد البيئــي باســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة، وتطبــق تكنولوجيـا تقلـل مـن نسـب التلـوث؛ لتحسـين األداء البيئـي وإنهـاء أي آثـار بيئيـة خطيــرة.

خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية تتكون من 80 مشروعًا

يذكر أن الحكومة اعتمدت خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية تتكون من 80 مشروعًا، تم تنفيذ البعض ويتم تنفيذ البعض الآخر بإجمالـي تكلفة 129 مليـار جنيـه، ويشـمل تطويـر الموانـئ المصريـة إنشاء أرصفـة جديـدة بإجمالـي أطـوال 35 كـم، وبأعمـاق مـن 15 إلـى 18 متـرًا، فيسـتهدف وصـول إجمالـي أطـوال الأرصفـة فـي الموانـئ البحريـة المصريـة إلـى 73 كـم.

وكذا إنشـاء حواجـز أمـواج بإجمالـي أطـوال 15 كـم، ويسـتهدف تعميـق الممـرات الملاحية لتسـتوعب الموانئ 185 مليـون طـن سـنويًا، وأن تسـتوعب 22 مليـون حاويـة بـدلًا مـن 12 مليـون حاويـة مكافئـة سـنويًا.