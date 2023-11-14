قصة أشهر دار عرض على الطراز المصرى فى هوليوود (صور)

اهتمت وسائل الإعلام الأمريكية بقصة أشهر دار عرض سينما على الطراز المصري في هوليوود، وذلك بعد إعادة افتتاحها الأسبوع الماضي، حيث تكلفت عملية الترميم حوالي 70 مليون دولار.

ولأهمية دار عرض "المسرح المصري" قال عنها المنتج السينمائي ستيف تيش في تصريحات سابقة لمجلة هوليوود ريبورتر "هذا هو المسرح الذي ولدت فيه هوليوود".

دار “المسرح المصري” في هوليوود

قصة افتتاح دار "المسرح المصري" عام 1922

كانت قد قامت "نتفليكس" بالاستحواذ على دار عرض "المسرح المصري" بعد عقد شراكة مع مالكتها الأصلية منظمة "أمريكان سينماتك" عام 2019، وهي تعد أيقونة هوليوود التي شهدت العرض الافتتاحي الرئيسي للفيلم الصامت روبن هود بطولة دوجلاس فيربانكس عام 1922 بعد تشييد من قبل منظم العروض الأمريكي سيد جرومان في نفس العام وقبل أسابيع قليلة من اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، وهي مصممة بشكل كامل على الطراز المصري والتي تتسم بوجود النقوش الفرعونية، والأعمدة المنحوتة وأبو الهول وجعران عملاق، ويرتدي موظفيها الزي الفرعوني القديم.

وقد شهدت دار عرض "المسرح المصري" بعض الأحداث التي أدت إلى إغلاقها وإعادة افتتاحها عدة مرات، فبعد إغلاق المسرح المصري في أوائل التسعينيات، حيث كاد أن يدمره زلزال نورثريدج عام 1994، تم شراؤه مقابل دولار واحد في عام 1996 من قبل مؤسسة "أمريكان سينماتك" غير الربحية، وتمت إعادة الافتتاح الكبير بعد ذلك بعامين، بحضور الممثل والمخرج وكاتب السيناريو الأمريكي الراحل تشارلتون هيستون والمخرج الأمريكي كوينتين تارانتينو.

وبعد مرور أكثر من قرن على عرضه الأول، يعود "المسرح المصري" في هوليوود بوليفارد إلى الحياة بعد عملية ترميم أبقته مظلمًا لمدة ثلاث سنوات، لكن هذا ليس أول تجديد لدار العرض التاريخية.

افتتاح دار “المسرح المصري” بعد التجديد

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مهندس الترميم يكشف التجديدات لدار "المسرح المصري"

وقد ركز بيتون هول، مهندس الترميم لأحدث التجديدات، على تحديث التغييرات التي تم إجراؤها في التسعينيات، بما في ذلك إزالة أشجار النخيل الخارجية وإضافة التكنولوجيا الحديثة، كل ذلك مع احترام الرؤية الأولية للدار، حيث تضمنت التجديدات أيضًا ترميم سقف القاعة والجعران المصري في خشبة المسرح، وإزالة الشرفة والألواح الصوتية، وتقليل عدد المقاعد بمقدار 100 إلى 516 مقعدًا.

وقال هول في لمجلة هوليوود ريبورتر: "عندما تدخل القاعة، فإن تجربتك مع الجدران والأسقف تبدو أشبه بما كانت عليه في عام 1922 مما كانت عليه منذ الثلاثينيات".

دار عرض المسرح المصري في هوليوود

دار عرض المسرح المصري في هوليوود

دار عرض المسرح المصري في هوليوود

أبرز الأفلام التي تعرض الشهر الجاري في "المسرح المصري"

ووفقًا لصحيفة "لوس أنجلوس ديلي نيوز" الأمريكية فقد قد عرض فيلم "The Killer" للمخرج ديفيد فينشر الأسبوع الماضي، وبعد ذلك عرضت نتفليكس في الدار فيلمًا وثائقيًا قصيرًا بعنوان "معبد الفيلم: 100 عام من المسرح المصري".

وستواصل نتفليكس إقامة مهرجانات سينمائية وعروض استعادية ومحادثات مع صانعي الأفلام في دار المسرح المصري، بالإضافة إلى أفلامًا بحجم 35 و70 ملم وحتى الأفلام القديمة ومن أبرز الأفلام التي ستعرض الشهر الجاري فيلم "لورانس العرب" للنجم المصري العالمي الراحل عمر الشريف.

وستقوم نتفليكس بعرض أفلامها الخاصة، مثل "The Wonderful Story Of Henry Sugar" للمخرج ويس أندرسون، و"Maestro" للمخرج والممثل برادلي كوبر.

دور عرض أمريكية مستوحاة من "المسرح المصري"

دار عرض "المسرح المصري" في مدينة هوليوود بولاية كاليفورنيا، ليست دار السينما الوحيدة في الولايات المتحدة المصممة على الطراز الفرعوني، ولكن بعد إنشائها في 1922، استوحت عدة ولايات الفكرة، وصممت دور عرض تعتمد على نمط الحضارة المصرية منها، دار عرض "بيري المصري" في ولاية يوتا والذي تم تشييده عام 1924، ودار "المسرح المصري" في ولاية أوريجون عام، ودار عرض "الكابيتول للفنون" في ولاية نيو هامبشاير الذي شُيد عام 1927، ودار "المسرح المصري" في ولاية أيداهو عام 1927، و"المسرح المصري" في ولاية كولورادو عام 1928، و"المسرح المصري" في ولاية إلينوي عام 1929، وسينما "SIFF المصرية" في واشنطن عام 1981.