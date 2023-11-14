الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قصواء الخلالى: إسرائيل تستخدم ورقة المساعدات الإنسانية وسيلة للضغط على الدول العربية

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" والمذاع على فضائية cbc، أن الكيان الصهيوني يستخدم إدخال المساعدات والقوافل الإنسانية إلى غزة كوسيلة للضغط على كل الأطراف.

وأشارت قصواء الخلالي، إلى أن ممارسة الضغوط على الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، يمكن أن يساهم في وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت قصواء، أن ما تفعله إسرائيل، هو تفكير صهيوني بحت، حيث تستخدم ورقة المساعدات الإنسانية كوسيلة للضغط على الدول العربية، من أجل تنفيذ طلباتها في الشرق الأوسط وفرض سيطرتها.

ونوهت أن هذا التفكير الصهيوني، ليس وليد اللحظة، بل منذ عام 1948 وقبل ذلك، فهو فكر صهيوني منظم، ومحاولات انتهاك للوطن العرب كله.

قصواء الخلالي الكيان الصهيوني في المساء مع قصواء غزة cbc فضائية CBC

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