الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس حزب المستقلين الجدد لـ"إكسترا نيوز": هناك حركة مكثفة لكل مرشحي الرئاسة

الدكتور هشام عناني
الدكتور هشام عناني

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الحراك الذي نشهده في الإنتخابات الرئاسية الحالية، هو إستكمال الحراك الذي حدث خلال الحوار الوطني.

وأشار رئيس حزب المستقلين الجدد، خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، أن هناك حركة مكثفة لكل المرشحين، مشيرًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تسيطر على مجريات الحملات الانتخابية.

وأضاف، أن المرشحين يتحركوا في المحافظات بكل حرية بدون قيود وشروط، مضيفًا أن إعطاء الفرصة للأحزاب لعرض أفكاره وبرنامجهم هي فرصة للشعب للاختيار بشكل أكثر دقة للمرشح الرئاسي القادم.

ونوه، أن مشاركة المصريين بالخارج في الإنتخابات الرئاسية، أمر جيد يساهم في تحقيق جو من المناخ السياسي الجيد والفعال لتنمية مصر سياسيًا ورفع مستوى التثقيف السياسي خاصة للشباب.

رئيس حزب المستقلين الجدد اكسترا نيوز مرشحي الرئاسة الدكتور هشام عناني حزب المستقلين الجدد الانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

أستاذ علوم سياسية لـ"إكسترا نيوز": مشاركة الأحزاب في الانتخابات جيد للحياة السياسية بمصر

رئيس حزب الريادة: الرئيس السيسي أنعش الحياة الحزبية في مصر

جامعة الدول العربية: الضمير الإنسانى يأبى ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلى

أحمد موسى: "اللى عايز يروح يحارب فى غزة يروح"

"هيدفعوا ملايين".. تحذير من رئيس البورصة المصرية السلعية لمن يتلاعب بالفواتير

عشماوى: الدولة تستورد من أجل مواجهة زيادة الاستهلاك فى السكر

التموين: نقص السكر فى الأسواق بسبب تخزينه من قبل التجار لشهر رمضان

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب أسعار السكر

الأكثر قراءة

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

غضب فى الأهلى من كولر.. وهانى يجدد بـ46 مليون جنيه

تطورات فقدان ابن الرئيس الإسرائيلى فى غزة

عاجل.. شعب الله الكذاب.. كيف تخدع إسرائيل العالم بارتداء ثوب الضحية؟

شيطان في هيئة أمرأة.. تحرض سائقين على أبشع جريمة قتل بعين شمس

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان