رئيس حزب المستقلين الجدد لـ"إكسترا نيوز": هناك حركة مكثفة لكل مرشحي الرئاسة

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الحراك الذي نشهده في الإنتخابات الرئاسية الحالية، هو إستكمال الحراك الذي حدث خلال الحوار الوطني.

وأشار رئيس حزب المستقلين الجدد، خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، أن هناك حركة مكثفة لكل المرشحين، مشيرًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تسيطر على مجريات الحملات الانتخابية.

وأضاف، أن المرشحين يتحركوا في المحافظات بكل حرية بدون قيود وشروط، مضيفًا أن إعطاء الفرصة للأحزاب لعرض أفكاره وبرنامجهم هي فرصة للشعب للاختيار بشكل أكثر دقة للمرشح الرئاسي القادم.

ونوه، أن مشاركة المصريين بالخارج في الإنتخابات الرئاسية، أمر جيد يساهم في تحقيق جو من المناخ السياسي الجيد والفعال لتنمية مصر سياسيًا ورفع مستوى التثقيف السياسي خاصة للشباب.