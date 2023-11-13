الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"أولاد مصر" و"ساحر الحياة".. 6 عروض مسرحية ضمن مشاهدات نوادي المسرح

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة

قدم فرع ثقافة المنيا؛ ستة عروض مسرحية أمام لجنة مشاهدة، ومناقشة مشاريع عروض نوادي المسرح في موسمه الجديد، بقصر ثقافة المنيا، وذلك ضمن النشاط المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني.

العروض المسرحية من “راشومون” لـ"حواديتنا"

وشهدت اللجنة أجزاء من العروض بدأت بعرض "راشومون" تأليف ريونوسوكي أكوتاجاوا، إخراج وائل مجدي، لفرقة قصر ثقافة ملوي، وتدور أحداثه حول جريمة بإحدى الغابات، يلقى خلالها زوج مصرعه، وتذهب الزوجة إلى أقرب مركز شرطة، وتتضارب أقوال الشهود وتهز الجريمة كاهن البلدة فيحمل عصاه ولفافة ملابسه ويرحل عن المدينة وتتوالى الأحداث.

وقدم عرض "حواديتنا" لفرقة قصر ثقافة المنيا المسرحية تأليف أحمد سمير، إخراج عبد الله مصطفى محمد، يتناول العرض تاريخ الفن المسرحي والتى يسردها مؤلف كتاب عن تطور المسرح، ويبدأ بمجموعة من الشباب يقدموا عرضا مسرحيا، فيظهر الكتاب ويخرج منه شبح المؤلف وينقلهم من حكاية لأخرى وذلك عبر أزمنة مختلفة. 

“ثورة الطلبة” لـ"أولاد مصر"

كما قدمت الفرقة عرض "ثورة الطلبة" تأليف عماد الدين محمد طلعت، إخراج مجدى أبو زيد، وتدور أحداثه في مدرسة ثانوية، وبداخل فصل للمتفوقين يجمع عدة شخصيات مصرية وعربية يعترضون على المناهج المقررة فى دراستهم، ويصل هذا الاعتراض إلى إدارة المدرسة ولا يجدوا حلا لهذه المشكلة لتصل إلى الوزارة ولم يجدوا حلا ويتطور الصراع لقضية أكبر.

وقدمت فرقة أبو قرقاص المسرحية، عرض "أولاد مصر" تأليف محروس محمد إسماعيل، إخراج عمر مكرم عبد الرحمن، يتناول العرض فكرة الانتماء والمواطنة، وحب الوطن وكيفية الحفاظ عليه، ويوجه رسالة لأبناء الوطن أن يتكاتفوا فى مواجهة أعداءه وضد أي معتدى.

“ساحر الحياة” لـ"مذكرات الموت"

وشهدت اللجنة العرض المسرحي "ساحر الحياة" تأليف محمود جمال حديني، إخراج أيمن محمد مدين، لفرقة بيت ثقافة بني مزار، وتدور أحداث العرض حول فرقة رقص معاصر تكمن في شخصية محورية، ويحلم بإنشاء فريق رقص معاصر تحت رؤيته الفنية، ويبدأ في غرس أفكاره وأحلامه التى لم يقدر على فعلها، وتبدأ الأحداث تتشكل بين أعضاء الفرقة على حسب مضمون كل شخصية.

وعرضت فرقة قصر ثقافة ملوي المسرحية "مذكرة الموت" إخراج محمود محمد حنفي، تدور أحداث العرض حول فكرة الحق والعدل المطلق، وأن الخير والشر ميزان فإذا أردت أن تحقق العدل بصورة مطلقة فإن الظلم سيكون حينئذ أقوى، فأراد تحقيق العدل بقتل المجرمين فى العالم بمذكرة الموت التى ألقاها عليه الكائن الأسطوري، حتى قتل أناسا أبرياء وطغى وأخذ جزاء فعلته التي يستحقها.

مناقشة العروض مع مخرجي المشاريع

وفي الختام عقدت ندوة للمناقشة العروض مع مخرجي المشاريع والممثلين لشرح الجوانب المتعددة في كل مشروع والتى يجب توافرها في العرض المسرحى الجيد، وتكونت اللجنة من المخرج محمد العدل، الكاتبة والناقدة د.صفاء البيلي، الناقدة والباحثة د داليا همام، وبحضور د. رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا.

جاءت العروض استعدادا لبدء الموسم الجديد لنوادي المسرح بإشراف الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وضمن خطة إقليم وسط الصعيد الثقافي، تأكيدا لأهمية تجارب نوادي المسرح، في دعم المواهب الشبابية وتحفيزهم على تقديم عروض قليلة التكاليف.

عروض نوادي المسرح للهيئة العامة لقصور الثقافة قصر ثقافة المنيا راشومون حواديتنا

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