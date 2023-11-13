سعيد شاهين: الإدارة الأمريكية تتخبط في قراراتها حول غزة وتعاني من "شيزوفرينيا" سياسية

قال سعيد شاهين، أستاذ الإعلام بجامعة الخليل، إنه لا يوجد موقف جاد من الإدراة الأمريكية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف نزيف الدم في قطاع غزة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرأي العام الأمريكي يميل للسردية الفلسطينية وأن المظلومية الفلسطينية باتت حاضرة لديهم وكل هذا انعكس على الإدراة الأمريكية التي تستعد لخوض الانتخابات وهي في أمس الحاجة للناخبين لذا تتخطب ويوجد فيها نوع من الشيزوفرينيا "انفصام الشخصية"، السياسية لديها.

وأكد أن أمريكا تدعوا إسرائيل لضبط النفس فيما يخص قتل الأبرياء واستمرار الجرائم، وفي نفس الوقت تصر على عدم وقف إطلاق النار وهذا يوضح أن الإدراة الأمريكية ليست جادة حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن الرأي العام الميداني ربما يؤتي أكله بعد فترة لأنه قد يغير الواقع.

الجيش الإسرائيلي يحاول أن يصنع صورة لجيشه من الانتصار

وتابع، أن الجيش الإسرائيلي يتخبط في قراراته ويحاول أن يصنع صورة لجيشه من الانتصار بتدمير ومحاصرة مستشفى الشفاء الذي روج كثيرًا له على اعتبار أن قادة حماس تقبع تحته وبمجرد دخوله يعتبر انتصارًا لهم.