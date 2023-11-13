"الملتقى الإبداعي العربي" يُكرم رئيس لجنة تحكيم محور الإبداع الفني

شاركت دكتور رانيا الإمام، عميد كلية التربية النوعية بـجامعة طنطا، في فعاليات الملتقى الطلابي الإبداعي العربي الرابع والعشرون، والذي تنظمه جامعة صحار، بعنوان "دور مؤسسات التعليم العالي في التنمية الاقتصادية" خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر تحت رعاية الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور رئيس الجامعة الدكتور حمدان الفزاري.

وكرم الدكتور حمدان الفزاري، الدكتور رانيا الإمام، عن مشاركتها كرئيسة للجنة تحكيم محور الإبداع الفني في الملتقى الطلابي الإبداعي العربي الرابع والعشرون.

وتختتم فعاليات الملتقى غدً الثلاثاء، حيث يتم الإعلان خلالها عن الفائزين.

36 بحثًا بمشاركة 100 شخص من 17 جامعة و6 مراكز ومعاهد من 8 دول عربية

ويشمل الملتقى هذا العام 36 بحثًا بمشاركة 100 شخص من 17 جامعة و6 مراكز ومعاهد من 8 دول عربية، وهي المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اليمنية، ودولة فلسطين، وسلطنة عمان، والمملكة المغربية، وجمهورية العراق، والإمارات العربية المتحدة. كما يشارك 16 محكمًا في تحكيم المشاريع الطلابية

يذكر أن الدكتورة رانيا الإمام عميد كلية التربية النوعية جامعة طنطا قامت بنقل تصنيف الكلية إلى تصنيفات أعلى خلال فترة تخليها التى لا تزيد عن عدة أشهر مما أدى إلى وجود حالة من الرضا بين جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وخاصة انها تشارك فى عدد من المعارض خارج مصر