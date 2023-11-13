سند الأشقاء.. وفد من «المتحدة» يزور مصابى غزة فى شمال سيناء ويتابع دخول المساعدات

- هدايا رمزية للمصابين تعبيرًا عن تقدير الشركة لصمودهم وتضحياتهم فى مواجهة الاحتلال

- الفلسطينيون يشكرون الشركة:الدعم الذى نتلقاه من مصر لا غنى عنه

- عمرو الفقى: ملتزمون بدعم الفلسطينيين وأن نكون صوتًا لهم لنيل حقوقهم المشروعة

نظّمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم، زيارة لمحافظة شمال سيناء، شملت العريش ورفح، لرصد ما يحدث على أرض المحافظة من ملحمة وطنية مصرية لتسهيل دخول المساعدات إلى الأراضى الفلسطينية، ورعاية المصابين القادمين من غزة بعد العدوان الإسرائيلى الغاشم على أهل فلسطين.

تقدم الوفد أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقى، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، منهم المنتج تامر مرسى والمنتج محمد السعدى، وعدد من الإعلاميين، منهم أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويوسف الحسينى، ولميس الحديدى، ولبنى عسل، ومحمد شردى، وجاسمين طه زكى، وأحمد الدرينى، وعمرو خليل، وإيمان الحصرى، ويسرى الفخرانى.

ووصلت طائرة عسكرية إلى مطار العريش، صباح أمس، حملت على متنها وفد الشركة المتحدة، حيث عبّروا عن سعادتهم لوجودهم فى الأرض الغالية على كل مصرى.

وتوجه الوفد فى البداية إلى مستشفى العريش لزيارة عدد من المصابين الفلسطينيين من ضحايا الاعتداء الإسرائيلى على قطاع غزة، بعد أن دخلوا خلال الفترة الماضية عبر معبر رفح البرى.

وخلال الزيارة، أعرب الوفد عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما قدم الهدايا الرمزية للمصابين، تعبيرًا عن تقدير الشركة لصمودهم وتضحياتهم فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى، وترحيبًا بوجودهم فى مصر بلدهم الثانى، من جانبهم أعرب الفلسطينيون الموجودون بمصر عن شكرهم لوفد الشركة، وتقديرهم الزيارة، مؤكدين أن الدعم الذى يتلقونه من مصر لا غنى عنه.

وتوجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، باسم كل العاملين فيها، بالتحية والشكر للقوات المسلحة، قيادة وضباطًا وأفرادًا؛ لتسهيل وتأمين واستقبال زيارة وفد مجلس إدارة وإعلاميى الشركة، فى العريش ورفح، للاطمئنان على المصابين والجرحى من الشعب الفلسطينى الشقيق، الذين جرى استقبالهم ورعايتهم على الأراضى المصرية.

وأكدت الشركة المتحدة، فى بيان، تقديرها الكبير جهود القوات المسلحة خلال السنوات الماضية، لتحقيق الأمن والاستقرار فى شمال سيناء التى قدمت فيها أعظم التضحيات من أجل القضاء على الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة.

وتثمن الشركة المتحدة، فى الوقت نفسه، كل الجهود المخلصة التى تبذلها مؤسسات الدولة على جميع الأصعدة، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، ودفاعًا عن حقوق القضية الفلسطينية، ومن أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين.

وتقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتحية والتقدير إلى اتحاد قبائل سيناء على حسن استقبال وفد مجلس إدارة وإعلاميى الشركة المتحدة إلى شمال سيناء.

وأكدت الشركة المتحدة اعتزازها وفخرها بالدور الوطنى والتاريخى لمشايخ قبائل سيناء فى دعم الجهود المخلصة لمؤسسات الدولة، التى تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة لكل أبناء سيناء، وهو الدور الذى كانت شاهدة عليه كل المراحل الزمنية، والمستمر حتى اليوم، والذى يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك التلاحم الوطنى بين كل أبناء الشعب ووحدة الصف المصرى.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت، أمس الأول، قافلة مساعدات غذائية إلى أهالى غزة تحت شعار «يد بيد مع أهالينا فى فلسطين»، ضمن المسئولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمع والأشقاء العرب، حيث حرصت الشركة خلال الفترة الأخيرة على تأدية دورها المجتمعى على أكمل وجه. وتحركت قافلة مكونة من ٦ شاحنات تابعة للشركة المتحدة، محملة بالمواد الغذائية والإغاثية المختلفة ضمن أسطول طويل من المساعدات، بجانب الأسطول الذى أرسلته مؤسسة «حياة كريمة» لمساعدة الأشقاء فى غزة. وزينت أعلام مصر وفلسطين اللافتات المحيطة بالشاحنات تحت شعار «يد بيد مع أهالينا فى فلسطين»، لتتابع الشركة المتحدة جهودها لمساعدة ونصرة الشعب الفلسطينى الشقيق.