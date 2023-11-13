الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باهر دويدار: الاحتلال لا يحترم الخطوط الحمراء أمام العالم

باهر دويدار
باهر دويدار

عبر السيناريست باهر دويدار عن غضبه واستيائه من الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، والتي تخطت كل حدود الخيال.

 

وقال دويدار، في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامجها "صالة التحرير"، عبر قناة صدى البلد، إن الاحتلال يمارس وحشية متعمدة ولا تحدث بشكل تلقائي، وأنه يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من منازلهم بإظهار أنه لا توجد لديه خطوط حمراء.

 

وأوضح أن ما يحدث في غزة لا يمكن تحويله إلى عمل درامي، لأن الدراما تحتاج إلى مبرر للأفعال، ولكن ما يفعله الاحتلال لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال.

غزة السيناريست باهر دويدار الكيان الصهيوني صالة التحرير الاحتلال تهجير الفلسطينيين عزة مصطفى

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