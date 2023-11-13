"الزراعة" تصدر نشرة بالمعاملات الفنية لمزارعى محصول نخيل البلح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها خلال شهر نوفمبر، تمثلت في الآتي:

أولًا: أهم العمليات

1- قطع السعف اليابس فقط وبقايا العذوق وأغلفة الطلع الباقية على رأس النخلة في الموسم الماضي مع قطع وإزالة الرواكيب (الفسائل الهوائية).

2- يفضل ترك بقايا العذوق (حوامل السوباطات) حتى تجف طبيعيًا للموسم المقبل.

3- الاستمرار في عمليات العزق والتعشيب بهدف تهوية التربة وإزالة أثر تنافس الحشائش مع النخيل في أحواضها.

ثانيًا: التسميد

إضافة السماد العضوي المعقم والمتخمر جيدًا بمعدل (50-75) كجم للشجرة البالغة مع سماد يحتوي العناصر الصغري بمعدل 150 جم لكل نخلة على أن يقلب مع التربة.

ثالثًا: برنامج الرى: الرى بالتنقيط 4 نقاط * 8 لتر ساعة شهر نوفمبر 32

الرى الفقاعى 2 نقطة * 25 لتر ساعة شهر نوفمبر 100

رابعًا: برنامج المكافحة

- مراقبة وفحص المصايد الفورمونية الضوئية.

- الاستمرار في مكافحة حشرة الدوباس والحميره والسوسة الحمراء.

- مكافحة مرض الخامج (تعفن النورات أو خياس طلع النخيل) الذي يمكن أن ينقل من الحقول المجاورة عن طرق الرش على دفعتين الأولى خلال هذا الشهر والثانية بعد مرور شهر. ويرش المبيد في قلب النخلة وقمتها، المبيد الفطري المستخدم كاربندازيم 50% 1-2 مل/ لتر.