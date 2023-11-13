الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عصام شيحة: إقالة وزيرة الداخلية البريطانية تكشف عوار الدول الغربية (فيديو)

سويلا برايفرمان
سويلا برايفرمان

انتقد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، صمت منظمات حقوق الإنسان الدولية عن المجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن السوشيال ميديا توثق جرائم حرب وتهجير قسري وقصف للمستشفيات والإسعاف.

 

وأضاف شيحة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن ما يحدث في غزة كشف عوار منظمات حقوق الإنسان حول العالم، مؤكدا أن مصر تسعى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.

 

وتابع شيحة، أن إقالة وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برايفرمان، نتيجة صدامها مع رئيس الحكومة بسبب عدم منعها المتظاهرين ضد ما يحدث في غزة تعكس الرأي العام العالمي الذي يرفض الظلم والعنف ضد الشعب الفلسطيني.

 

واختتم مداخلته بالقول إن منظمات حقوق الإنسان الدولية أصبحت صامتة أمام تساؤلاتنا عليها بشأن موقفهم مما يحدث في قطاع غزة، معلقا: "نحن نسعى في مصر لتطبيق القانون والدستور ونحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

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