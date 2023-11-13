الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

التحالف الوطني يرسل أكثر من 6700 طن مساعدات إنسانية لأهالينا في غزة

مساعدات التحالف الوطنى
مساعدات التحالف الوطنى

كشف عمرو مجدي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن حجم المساعدات المقدمة للأشقاء في غزة، مبينا أن إجمالي شاحنات المساعدات وصلت إلى 337 شاحنة بحمولة 6740 طنا من المساعدات، بواقع 238 شاحنة من المساعدات الغذائية تحتوي على 4760 طن مساعدات.

قال عمرو مجدي، خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، إن هناك 78 شاحنة من المساعدات الطبية تحتوي على 1560 طن مساعدات، فضلا عن 21 شاحنة مساعدات تضم أغطية وأكفان تحتوى على 420 طنا.

وأوضح أن هناك 32 كيانا شاركوا في هذه المساعدات، حيث تنوع بين جهات متعاونة ومشاركة، ضمت 6700 متطوع في تجهيز الشاحنات لإرسالها الى معبر رفح، بواقع 422 ألف ساعة عمل تطوعية، مضيفا: "هذا حجم ضخم حدث في 33 يوما فقط".

حياة حياة كريمه مبادرة مبادرة حياة كريمة التحالف الوطني

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