"حواديت الشانزلزيه".. أيمن سليم لـ"الدستور": حقق نجاحا حقيقيا وليس لحظيا

يترقب متابعو مجموعة قنوات الحياة وعشاق الدراما المصرية مواعيد عرض مسلسل حواديت الشانزليزيه على قناة الحياة الذي يعرض عبر شاشاتها حاليًا بعد أن تم عرضه قبل ذلك على كعرض أول في نهاية 2019 على عددٍ من القنوات الفضائية.

وأعرب الكاتب والسيناريست أيمن سليم، مؤلف مسلسل "حواديت الشانزليزيه" عن سعادته الكبيرة لنجاح المسلسل بشكل كبير منذ بداية عرضه في نهاية 2019، وتم عرضه أكثر من مرة عبر قنوات تلفزيونية مختلفة، قائلا: "أنا بحب المسلسل ده علشان أول عمل ليا وحقق نجاحا كبيرا والحمدلله مع كل مرة يتعرض فيها تاني على قناة مختلفة بيجذب المشاهدين وبيشكروا فيه كأنه عمل جديد".

وتابع سليم في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "من فترة اتحول لكتاب في معرض الكتاب الدولي الدورة اللى فاتت وكنت مبسوط انه أول عمل تليفزيوني يتم تحويله لإصدار روائي، وده عمل رواج كبير للمسلسل من تاني وحاليا بيتعرض على قناة الحياة بشوف ردود أفعال إيجابية جدًا ومن فترة وقت عرضه على cbc كذلك".

وأوضح: "في أعمال كتير اتعرضت خلال الـ ٤ سنين دول من ٢٠١٩ ل ٢٠٢٣ لكن حواديت الشانزليزيه من الأعمال القليلة اللى الناس ما زالت فاكراها وفاكرين اسمه وعارفين أحداثه وده شئ بيأكد أنه نجح نجاح حقيقي مش مجرد نجاح لحظي وقت عرضه وبس".

مسلسل حواديت الشانزليزيه

وينتمي المسلسل إلى نوعية الدراما المطولة ويتكون من 45 حلقة، المسلسل يحكي عن جريمة قتل تعترف بها خمس متهمات لا يعرفن بعضهن وكل منهن مصممة على أنها هي من قتلت رياض الذي يقوم بدوره إياد نصار، النصاب الوسيم الذي يلعب بمشاعر النساء بمن فيهن زوجته، تدور الحكاية في القاهرة القديمة التي يصر الجميع على تسميتها المحروسة رغم أننا في الخمسينيات، معظم الشخصيات تنطلق حكاياتهم من بنسيون يسمى الشانزليزيه، وطوال المسلسل سنظل نبحث عمن قتل رياض مع استعراض حكايات الخمس متهمات مع رياض.