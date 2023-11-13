الرئيس التنفيذي لـ"المتحدة": "نقلنا حقيقة الأوضاع في غزة منذ بداية العدوان"

وجه عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر لكل الحاضرين والمشاركين في القوافل الإغاثية التي يتم تجهيزها في معبر رفح، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة، معقبًا: «لم يكن غريبًا على الشعب المصري أن يساند الشعب الفلسطيني».

وتابع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، في معبر رفح البري، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بصفتها واحدة من أبرز الكيانات الإعلامية في الوطن العربي، نجحت في نقل الأحداث وإذاعة التغطيات المستمرة عبر شاشاتها وصحفها ومواقعها الإخبارية على مدار الـ 24 ساعة.

وأشار “الفقي” إلى أن كل الصحف والمؤسسات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تؤكد على مطالبتها بوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، حقنًا لدماء الشعب الفلسطيني، كما عملت على تكثيف جهودها من خلال النقل العادل للأحداث والرواية الفلسطينية في الأحداث الراهنة، وتسليط الضوء على بطولات وتضحيات الفلسطينيين في سبيل الدفاع عن أرضهم، وسلك كل الطرق المشروعة لتحقيق ذلك.

وأكمل: "لأن عدالة القضية الفلسطينية جزء أصيل من قناعة الشعب المصري، فقد بذلت مصر جهدً كبيرًا في دعم الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الجهود الشعبية أو القيادة السياسية، برفض سياسة الاحتلال الاستيطانية في فلسطين، والعدوان الغاشم على غزة.

وأشار إلى أن مصر لم تتوان عن المطالبة في جميع المحافل الدولية، بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، وتنفيذ هدنة الفورية.

وشدد على أن التعنت الإسرائيلي في السماح بتوصيل المساعدات للمدنيين في قطاع غزة، يؤدي لتردي الأوضاع، مشيرًا إلى نفاذ المخزونات الاستراتيجية في القطاع كالسلع الغذائية، ومياه الشرب، والوقود.

واختتم أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ بداية الأزمة وحتى الآن، حريصة على نقل الصورة كاملة حول الأوضاع في فلسطين، داعيًا الله أن يرحم الشهداء، وأن يحرر الشعب العربي بأكمله من أزماته.