الروم الأرثوذكس تعلن حصول البابا ثيودورس الثاني على عضوية أكاديمية أثينا

قال الانبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، ومتحدث الكنيسةالرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية: إنه تفيد المعلومات أنه تمت الموافقة على إعلان البابا ثيودورس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، عضوًا فخريًا في أكاديمية أثينا.

نُشر القرار الخاص بالبابا البطريرك ثيودوروس في الجريدة الرسمية

ويحمل توقيع وزير التربية والشؤون الدينية كيرياكوس بيراكاكيس، ورحب بهذا الخبر السعيد رئيس هيئة الموظفين ببطريركية الإسكندرية الأستاذ الفخري بجامعة بيريوس ثيودوروس باناجوبولوس.

الجدير بالذكر أن هذا الإعلان يُعد شرفًا كبيرًا للبابا البطريرك ثيودورس. إذ أن إثنان فقط من داخل الكنيسة يحملان هذا اللقب هما البطريرك المسكوني برثلماوس ورئيس أساقفة ألبانيا أنسطاسيوس.

من جهة اخرى، في يوم 10 نوفمبر 2023 ترأس صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، القداس الإلهي البطريركي في كنيسة رؤساء الملائكة بمنطقة الظاهر- القاهرة- بمناسبة عيد شفعائها.

بمشاركة المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) وتوابعها والوكيل البطريركى للشوؤن العربية والمتروبوليت نقوديموس مطران ممفيس (مصر الجديدة) وتوابعها والوكيل البطريركى بالقاهرة. ومعاونة العديد من كهنة القاهرة.

وبحضور قنصل اليونان ذسبينا وقنصلية قبرص ومستشارى سفارة اليونان وقبرص. ورئيس وأعضاء مجلس وكلاء الكنيسة وممثلين عن كنائس القاهرة وبور سعيد ودمياط وجمعية الراعى الصالح بمصر الجديدة.

بعد القداس أعد مجلس وكلاء كنيسة رؤساء الملائكة مائدة على شرف البابا ثيودروس في الحديقة الملحقة بالكنيسة. وكرم غبطته الطلبة الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح فى الحياة.

هذا وفي يوم 10 نوفمبر 2023 وضع صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، حجر أيضا ساس كنيسة القديس يوحنا الرحوم بابا وبطريرك الإسكندرية الجديدة في منطقة العاصمة الجديدة.