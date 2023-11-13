الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق اندلع في هيش بقرية الضبعية بالإسماعيلية (صور)

حريق اندلع في هيش
حريق اندلع في هيش بقرية الضبعية بالإسماعيلية

استقبلت الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بالإسماعيلية، بلاغا يفيد باندلاع حريق في هيش بعزبة أبوسليم نطاق قرية الضبعية بالإسماعيلية وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

حريق اندلع في هيش بقرية الضبعية بالإسماعيلية 

تلقى اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق في هيش بعزبة أبوسليم نطاق قرية الضبعية بالإسماعيلية.

حريق اندلع في هيش بقرية الضبعية بالإسماعيلية 

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من السيارت للسيطرة على الحريق ومحاولة إخماده.

وقالت مصادر، إن قوات الحماية المدنية تتعامل مع الحريق لعزله عن باقى المناطق المحيطة ومنع امتداده لباقي الهيش.

وأوضحت المصادر، أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات، وأنه اندلع فقط في الهيش وجاري إخماده.

حريق اندلع في هيش بقرية الضبعية بالإسماعيلية 
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