المطران عطا الله حنا: لا احتفالات شعبية بعيد الميلاد سواء كان 25 ديسمبر أو 7 يناير

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الإثنين، إن رؤساء الكنائس المسيحية في القدس أعلنوا عن إلغاء كل المظاهر الاحتفالية بمناسبة الأعياد الميلادية المجيدة، سواء كان هذا حسب التقويم الغربي في 24 /12 أو حسب التقويم الشرقي يوم الـ7 من يناير، وهذه هي رسالة بحد ذاتها موجهة للعالم المسيحي كله وللقيادات الكنسية المسيحية في العالم ومن كل الكنائس والطوائف بضرورة أن يرفعوا الصوت عاليًا مطالبين بأن تتوقف هذه الحرب، والتي يدفع فاتورتها الأبرياء والمدنيون، وخاصة الأطفال الذين يموتون بطريقة مروعة بشعة تدل على همجية وعدوانية هذه الحرب.

نداؤنا الى الكنائس المسيحية في العالم

بضرورة أن تكون هناك مواقف جريئة وواضحة مطالبة بوقف هذا العدوان فأمر جيد أن ترفع الصلوات من أجل السلام ومن أجل ضحايا الحروب، لكنني أعتقد أنه بالإضافة إلى كل ذلك يجب أن تكون التفاتة خاصة لغزة وما يحدث فيها لا يمكن أن يستوعبه عقل بشري.

وندرك جيدًا أن الكنائس المسيحية في العالم ونحن معها ترفض الحروب وتتضامن مع ضحايا الحروب وترفض العنف والإرهاب بكل أشكاله وألوانه فهذا موقف يجمعنا جميعا ويوحدنا؛ انطلاقا من قيمنا الروحية والإنسانية، ولكن ما يحدث اليوم في غزة إنما هو تجاوز لكل الحدود، وهو جرائم مروعة بحق الإنسانية يجب أن تحظى باهتمام الجميع ورفض كل إنسان حر متحل بالقيم الإنسانية والأخلاقية النبيلة.