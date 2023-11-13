نكشف أسماء الأعمال المقبولة للنشر بسلسلة "كتابات جديدة"

أعلن الأديب منير عتيبة، رئيس تحرير سلسلة "كتابات جديدة" بالهيئة المصرية العامة للكتاب، عن انتهاء لجان الفحص بالسلسلة من فحص الأعمال التي تقدمت للنشر في شهر أغسطس 2023، حيث تقدم 73 عملا، منها 12 عملًا غير مطابقة لشروط السلسلة، وتم قبول 26 عملًا للنشر، والاعتذار عن عدم نشر 35 عملًا.

تفاصيل الأعمال المقبولة للنشر بسلسلة "كتابات جديدة"

وأوضح عتيبة أن الأعمال التي تقدمت للسلسلة ينتمي مبدعوها إلى: الإسكندرية (16) القاهرة (10) الجيزة (6) كفر الشيخ (5) القليوبية (4) و3 أعمال من كل من البحيرة والمنيا وأسيوط وبورسعيد ودمياط، وعملان من كل من الإسماعيلية والفيوم وقنا وعمل واحد من كل من الأقصر والدقهلية والشرقية والغربية والمغرب والمنوفية واليمن وأسوان وأكتوبر ومدينة 15 مايو ومرسى مطروح.

أما عن أنواع الأعمال المقدمة فكانت كالتالي: مجموعات قصصية (28) روايات (21) شعر عامية (11) شعر فصحى (7) نوفيلا (2) وعمل واحد في مجالات التنمية البشرية، المسرح، المتتالية القصصية، المقالات، والأعمال المقبولة تمثلت في: مجموعات قصصية (9) روايات (6) شعر عامية (6) شعر فصحى (4) مسرح (1).

آلية التحكيم في سلسلة "كتابات جديدة"

وأضاف أن آلية التحكيم في السلسلة تكون بإرسال العمل بدون اسم الكاتب إلى اثنين من المختصين، على أن يرسل كل منهما تقريرًا مفصلًا عن العمل، فإذا حصل العمل على درجة 80% فأكثر من التقريرين يجاز للنشر، وإذا حصل على أقل من 80% من التقريرين يتم الاعتذار عن عدم نشره، أما إذا اختلف التقريران: أحدهما يوصي بنشره والآخر يوصي برفضه يتم إرساله إلى فاحص ثالث مرجِّح، وفي جميع المراحل يتم إرسال التقارير إلى الكاتب بدون اسم الفاحص؛ حتى يستفيد منها، ويكون قرار الفاحص المرجِّح نهائيًا بالنشر أو الرفض.

وبالنسبة للأعمال المقبولة يتم إرسالها إلى مصحح لغوي، ثم يتم إعادة قراءتها ثلاث مرات بواسطة كل من رئيس التحرير، ومدير التحرير الشاعر أحمد توفيق، وسكرتير التحرير د.إكرامي فتحي، وهذه القراءات قراءات ما قبل النشر، حيث يتم التشاور مع الكاتب فيما يمكن أن يخرج من هذه القراءات من ملاحظات، ثم يقوم د.إكرامي فتحي بإعادة تصحيح النسخة النهائية لغويًا مرة أخرى قبل دخولها للمطبعة، كما يتم تصميم الغلاف بواسطة الفنانة ناهد تاج، وكل هذه المراحل تتم بالتشاور مع الكاتب؛ ليكون متابعًا لعمله في كل خطوة من خطواته.

وقد صرح الأديب منير عتيبة أن السلسلة تُعْنَى بإبداعات الشباب تحت سن الأربعين، في مجالات القصة والرواية والقصة القصيرة جدًا والشعر فصحى وعامية ونثرًا، والنقد والمسرح على أن يكون العمل غير منشور ورقيًا أو إلكترونيًا، وأن يحصل على إجازة لجنة الفحص بالنشر بدرجة لا تقل عن 80%.

وقدم عتيبة الشكر الجزيل للمبدعين والنقاد الذين تعاونوا في فحص الأعمال المقدمة للسلسلة وتحكيمها، ولم يألوا جهدًا في تقديم خبرتهم وتواصلهم مع المتقدمين؛ لتحسين مستوى عملهم، وخص بالشكر الفاحصين العرب والمصريين الذين تنازلوا عن مكافأة الفحص حبًا في مصر ودعمًا للسلسلة، كما قدم عتيبة الشكر إلى المبدعات والمبدعين الذين وثقوا في السلسلة وتواصلوا معها، وكذلك الشكر لكل من يعملون لكى تواصل سلسلة كتابات جديدة انتظامها وتميزها في تقديم إبداع الشباب المصري، وعلى رأسهم د.أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأسرة تحرير السلسلة: الشاعر والباحث أحمد توفيق مدير التحرير، وسكرتير التحرير د.إكرامي فتحي، والمخرج الفني محمد محمود، وكل السادة المتعاونين مع السلسلة في فحص الأعمال أو تصحيحها لغويًا.

خطة النشر بالسلسلة

اسم الكاتب اسم الكتاب نوعه شهر النشر

محمد العبادي في مديح الجاموس الأبيض قصص مارس 2024

خبيب صيام فقال إني سقيم شعر فصحى أبريل 2024

عمرو البطَّا متون مؤقتة شعر فصحى مايو 2024

محمد أحمد فؤاد مهر رجل عظيم رواية يونيو 2024

محمد رفعت صبري قاسم حزن أخير شعر عامية يوليو 2024

مينا ثابت سَبعة فئران ومصيدة وحيدة قصص أغسطس 2024

عزيزة الخولي آنَسْتُ نَارًا شعر فصحى سبتمبر 2024

محمد عمر الرشاش دموع على أعتاب القمر شعر عامية أكتوبر 2024

إبراهيم المطولي اِنْحِنَاء قصص نوفمبر 2024

بيتر ماهر الصغيران جمهورية عمعم قصص ديسمبر 2024

عبد الرؤوف عبد الخالق أنا والقطار قصص يناير 2025

محمد كسبر فريدة مسرحية فبراير 2025

فاطمة البرجي سر عائلة راضي قصص مارس 2025

إسراء هيبة الأسماك أيضا تعيش على الشمس قصص أبريل 2025

سارة ممدوح حراس الطبيعة رواية مايو 2025

نهى السيد نون النسوة رواية يونيو 2025

سفين سعد محاربو الظل رواية يوليو 2025

مي فتحي زائر النافذة رواية أغسطس 2025

محمد عبد الله حمودة عيّل يارب شعر عامية سبتمبر 2025

حسن فريد طرابية نقطة ومن أول البحر شعر عامية أكتوبر 2025

فايز المعداوي جثث بتغني في الأرض شعر عامية نوفمبر 2025

أحمد فتحي جابر رمادي لا أبيض ولا أسود رواية ديسمبر 2025

كيرلس جورج بدون غلق الشباك قصص يناير 2026

عبد الله فؤاد محمود التغريبة قصص فبراير 2026

محمد توفيق لبن جرذانُ بيتي تمشي على العصا شعر فصحى مارس 2026

محمد محمود شلبي شاي بريحة البحر شعر عامية أبريل 2026