رئيس الوزراء الفلسطينى يطالب الأمم المتحدة بإنزال مساعدات إنسانية لغزة جوًا (فيديو)

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الأمم المتحدة بإنزال مساعدات إنسانية لغزة جوًا، منوهًا بأن قصف المستشفيات في غزة جريمة حرب حسب القانون الدولي.

وقال أشتية، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن من يزود إسرائيل بالسلاح شريك في الجرائم ضد الأطفال والنساء، لافتًا إلى أن إسرائيل جعلت مستشفى الشفاء عنوان سيطرتها على غزة، كما أنها حولت المستشفى لثكنة عسكرية.

إسرائيل تعتبر مستشفى الشفاء عاصمة لغزة

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، أن اعتبار إسرائيل أن مستشفى الشفاء عاصمة لغزة وسقوطه يعني سقوط غزة ما هو إلا تبرير لقتل المرضى والجرحى، كاشفًا عن توجيه المساعدات إلى غزة عبر الهلال الأحمر والأمم المتحدة.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أن هناك ضغوطًا على دولة الاحتلال للإفراج عن أموالنا، معقبًا: "لا أحد يقبل وقف المساعدات والرواتب التي ندفعها لأهلنا في غزة".