الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء الفلسطينى يطالب الأمم المتحدة بإنزال مساعدات إنسانية لغزة جوًا (فيديو)

محمد اشتية
محمد اشتية

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الأمم المتحدة بإنزال مساعدات إنسانية لغزة جوًا، منوهًا بأن قصف المستشفيات في غزة جريمة حرب حسب القانون الدولي.

وقال أشتية، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن من يزود إسرائيل بالسلاح شريك في الجرائم ضد الأطفال والنساء، لافتًا إلى أن إسرائيل جعلت مستشفى الشفاء عنوان سيطرتها على غزة، كما أنها حولت المستشفى لثكنة عسكرية.

إسرائيل تعتبر مستشفى الشفاء عاصمة لغزة

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، أن اعتبار إسرائيل  أن مستشفى الشفاء عاصمة لغزة وسقوطه يعني سقوط غزة ما هو إلا تبرير لقتل المرضى والجرحى، كاشفًا عن توجيه المساعدات إلى غزة عبر الهلال الأحمر والأمم المتحدة.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أن هناك ضغوطًا على دولة الاحتلال للإفراج عن أموالنا، معقبًا: "لا أحد يقبل وقف المساعدات والرواتب التي ندفعها لأهلنا في غزة".

رئيس الوزراء الفلسطيني رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الامم المتحدة غزة إنزال مساعدات إنسانية لغزة جو ا مساعدات إنسانية

مواد متعلقة

الحياة لنا.. نجوم «ملتقى القاهرة للمسرح الجامعى»: «زهور الإبداع تتفتح»

كاتبة صحفية: مطار العريش منفذ لكل الدول العربية والعالمية

برلمانية: الرئيس السيسى حذر بشكل واضح من احتمالية توسيع الهجمات فى المنطقة

مجلة بريطانية تختار مصر كأفضل مقصد سياحى لعام 2023 (فيديو)

حزب الله اللبنانى يستهدف جرافة تابعة للاحتلال ومقتل طاقمها (فيديو)

جهود مصر فى دعم القضية الفلسطينية مع استمرار العدوان الإسرائيلى على غزة (فيديو)

موفد التليفزيون المصرى يرصد تجهيزات القوافل الإنسانية التابعة للشركة المتحدة (فيديو)

"حياة كريمة" عن قافلة "المتحدة" لقطاع غزة: "أقل ما يمكن تقديمه لأشقائنا" (فيديو)

الأكثر قراءة

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

وصول وفد من الإعلاميين بالشركة المتحدة إلى مطار العريش (فيديو وصور)

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

أحمد الطاهرى يُعلن استشهاد مصور "القاهرة الإخبارية" فى غزة

بث مباشر... الرئيس السيسى يشهد افتتاح المعرض الإفريقى للتجارة البينية

اكسترا نيوز تبرز ملف "خارطة طريق السيسي لإنهاء العدوان"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان