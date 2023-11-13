المهندسين: 90% من الأجهزة الطبية في مصر مستوردة وهناك فرصة مربحة لتوطين هذه الصناعة

استعرض المهندس حاتم مجدي– خبير الأجهزة الطبية، تاريخ تخصص الهندسة الطبية وأماكن عمل مهندسي هذا التخصص والتحديات التي تواجههم خلال عملهم وفرص العمل الواعدة في هذا القطاع.

جاء ذلك خلال محاضرته بندوة "تحديات وفرص في هندسة الأجهزة الطبية الحديثة" التي نظمتها لجنة التدريب بشعبة الهندسة الكهربائية، برئاسة المهندس أحمد الشناوي- وكيل الشعبة، ورئيس لجنة التدريب.

وأشار "مجدي" إلى أن تخصص الهندسة الطبية ظهر منذ نهاية القرن الثامن عشر، وشهد تطورًا مذهلًا خلال السنوات الأخيرة.

وأكد: "الهندسة الطبية قامت بدور إنساني عظيم من خلال تطوير الأجهزة الطبية التي وصل تطورها لدرجة أنها صارت قادرة على رصد الشرايين الدقيقة جدًّا داخل مخ الإنسان".

وأضاف: "منظمة الصحة العالمية قدرت عدد الأجهزة الطبية بحوالي 2 مليون نوع جهاز طبي، موزعة بين 7 آلاف تخصص مختلف، وهو ما يعني أن مجال الهندسة الطبية واسع ومتشعب".

وأكد خبير الأجهزة الطبية أن أكثر من 90% من الأجهزة الطبية في مصر مستوردة من الخارج، مشيرًا إلى أن أمام مهندسي هذا التخصص فرصة كبيرة لتشكيل مجموعات فيما بينهم للبدء في توطين صناعة الأجهزة الطبية في مصر وهو استثمار واعد، ويحقق أرباحًا طائلة.