الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المهندسين: 90% من الأجهزة الطبية في مصر مستوردة وهناك فرصة مربحة لتوطين هذه الصناعة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

استعرض المهندس حاتم مجدي– خبير الأجهزة الطبية، تاريخ تخصص الهندسة الطبية وأماكن عمل مهندسي هذا التخصص والتحديات التي تواجههم خلال عملهم وفرص العمل الواعدة  في هذا القطاع.

جاء ذلك خلال محاضرته بندوة "تحديات وفرص في هندسة الأجهزة الطبية الحديثة" التي نظمتها لجنة التدريب بشعبة الهندسة الكهربائية، برئاسة  المهندس أحمد الشناوي- وكيل الشعبة، ورئيس لجنة التدريب.

وأشار "مجدي" إلى أن تخصص الهندسة الطبية ظهر منذ نهاية القرن الثامن عشر، وشهد تطورًا مذهلًا خلال السنوات الأخيرة.

وأكد: "الهندسة الطبية قامت بدور إنساني عظيم من خلال تطوير الأجهزة الطبية التي وصل تطورها لدرجة أنها صارت قادرة على رصد الشرايين الدقيقة جدًّا داخل مخ الإنسان".  

وأضاف: "منظمة الصحة العالمية قدرت عدد الأجهزة الطبية بحوالي 2 مليون نوع جهاز طبي، موزعة بين 7 آلاف تخصص مختلف، وهو ما يعني أن مجال الهندسة الطبية واسع ومتشعب".

وأكد خبير الأجهزة الطبية أن أكثر من 90% من الأجهزة الطبية في مصر مستوردة من الخارج، مشيرًا إلى أن أمام مهندسي هذا التخصص فرصة كبيرة لتشكيل مجموعات فيما بينهم  للبدء في توطين صناعة الأجهزة الطبية في مصر وهو استثمار واعد، ويحقق أرباحًا طائلة.

نقابة المهندسين هندسة الأجهزة الطبية الحديثة تخصص الهندسة الطبية المهندسين المهندس حاتم مجدي

الأكثر قراءة

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

وصول وفد من الإعلاميين بالشركة المتحدة إلى مطار العريش (فيديو وصور)

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

أحمد الطاهرى يُعلن استشهاد مصور "القاهرة الإخبارية" فى غزة

بث مباشر... الرئيس السيسى يشهد افتتاح المعرض الإفريقى للتجارة البينية

اكسترا نيوز تبرز ملف "خارطة طريق السيسي لإنهاء العدوان"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان