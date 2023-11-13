الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

اليوم.. الاحتفاء بذكرى وفاة سعيد الكفراوي بمكتبة مصر الجديدة

سعيد الكفراوي
سعيد الكفراوي

تحتفي مكتبة مصر الجديدة، في الخامسة والنصف مساء اليوم الإثنين، بذكرى وفاة الكاتب والقاص سعيد الكفراوي، الحائز عى جائزة الدولة التقديرية في الآداب، على أن يقدمها مصطفى الطيب ( باحث في مجال المبادرات الثقافية )، بمقر المكتبة الساكن في 42 شارع العروبة - مصر الجديدة.

وتحل غدا الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023 الذكرى الثالثة لوفاة القاص سعيد الكفراوي، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز الـ81 عاما.

نبذة عن سعيد الكفراوي

يعد "الكفراوي"، أحد أشهر كاتبي القصة القصيرة في مصر والعالم العربي، فهو من من مواليد إحدى قرى مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية سنة 1942، ونشأ فيها، وبدأ اهتمامه بالأدب مبكرًا، فكوّن في بداية الستينيات ناديًا أدبيًا في قصر ثقافة المحلة الكبرى مع أصدقائه جابر عصفور ومحمد المنسي قنديل وصنع الله إبراهيم ونصر حامد أبوزيد ومحمد صالح وفريد أبو سعدة، قبل أن يعرف طريقه إلى مجلس نجيب محفوظ على مقهى ريش بالقاهرة.

بدأ سعيد الكفراوي كتابة القصة القصيرة من الستينيات، لكن أولى مجموعاته القصصية لم تُنشر إلا في الثمانينيات، وترجمت أعماله إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والتركية والسويدية والدنماركية.

ترأس راهب القصة القصيرة تحرير سلسلة "آفاق عربية" الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومن مجموعاته القصصية: مدينة الموت الجميل (1985)، ستر العورة (1989)، سدرة المنتهى (1990)، مجرى العيون (1994)، دوائر من حنين (1997)، كُشك الموسيقى، يا قلب مين يشتريك، البغدادية، زبيدة والوحش (2015) وهي عبارة عن مختارات قصصية، صدرت عن الدار المصرية اللبنانية، وتضم ستة من مجموعاته القصصية.

خلال مسيرته الأدبية؛ حصد الكفراوي جائزة السلطان قابوس بن سعيد للقصة القصيرة عن مجموعته القصصية "البغدادية"، فضلا عن جائزة الدولة التقديرية في الآداب (مصر 2016).

مكتبة مصر الجديدة ذكرى وفاة سعيد الكفراوي جائزة الدولة التقديرية في الآداب راهب القصة القصيرة

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