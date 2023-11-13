أرباح "المهندس للتأمين" ترتفع بنسبة 53% خلال الربع الأول من 2023

كشفت القوائم المالية المستقلة لشركة المهندس للتأمين، عن الربع الأول من العام المالي الحالي، ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 53% على أساس سنوي.

وأضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 35.44 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 23.16 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفع اجمالي ايرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 62.37 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 36.78 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة زيادة الأرباح خلال الثلاثة أشهر، إلى ارتفاع إجمالي الأقساط وصافي الدخل من الاستثمارات، بالإضافة إلى زيادة سعر صرف الدولار.

يشار إلى أن المهندس للتأمين، سجلت صافي ربح بلغ 191.28 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 125.83 مليون جنيه أرباحًا خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع فائض النشاط التأميني للشركة خلال العام المالي الماضي ليسجل 173.42 مليون جنيه، مقابل 144.87 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وحققت المهندس للتأمين، أرباحًا مستقلة بلغت 130.07 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 95.03 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المالي السابق له.