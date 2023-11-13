تحصيل مبالغ مالية من الباعة الجائلين بطنطا.. ورئيس المركز: لن نتستر على الفاسدين

فوجئ الباعة الجائلون في سوق بإحدى قرى مركز طنطا بمحافظة الغربية بتحصيل مبالغ مالية مقابل الجلوس في السوق وإعطائهم إيصالات بدون ختم أو توقيع أو سند رسمي.

وقال الباعة في السوق، إن البداية كانت تعليمات من موظفة حكومية في الوحدة المحلية بتحصيل المبالغ المالية وقدرها 5 جنيهات مقابل الجلوس في السوق واستجاب الباعة لهذا الطلب ولكن كانت المفاجأة أن الإيصالات غير مختومة وغير ممهورة بأي توقيع ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهي السفن وبدأت الموظفة في محاسبة المواطنين بفئات مختلفة حسب حجم الفرش بحجة أن المساحة كبيرة والزيادة بدون إيصال من الأصل.

وطالب الباعة في سوق القرية من مجلس مدينة طنطا، بضرورة توضيح الأمر وإن كانت المبالغ المالية تدخل خزينة الدولة فنحن موافقين، بشرط أن يكون الإيصال معلوم الهوية ولصالح من يتم تحصيله، وتوحيد الفئة المدفوعة، وإن كانت لا تدخل خزينة الدولة فلا بد من توضيح الأمر ومحاسبة المسئولين عن هذا، والتأكد من المبالغ المالغ الزائدة عن الإيصال دخل في أي خزينة.

وكشف رئيس مركز ومدينة طنطا، أن المحافظة لا تتستر على الفساد ايا كان موقع المسئول، مناشدا المواطنين بإبلاغ المسئولين عن أية تجاوز من الموظفين فى الوحدات المحلية.