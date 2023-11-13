الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. "سياحة البرلمان" تُناقش إجراءات رفع كفاءة المنشآت الفندقية

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الإثنين، لمناقشة الإجراءات التي تتخذها وزارة السياحة والآثار لرفع كفاءة المنشآت السياحية والفندقية من خلال حملات التفتيش والرقابة بغرض إعادة تقييمها، والتحقق من توافر جميع الاشتراطات اللازمة لتشغيل المنشآت بأعلى مستوى ووضعها بشكل أفضل على الخريطة السياحية بما يتناسب مع التقييمات العالمية للفنادق، وبما يحقق طفرة في الإشغالات الفندقية خلال الموسم الشتوي المقبل.

تعديلات قانون تنمية المشروعات

ويستكمل مجلس النواب جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشيًا مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلًا من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).

ويناقش المجلس خلال جلسته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والسياحة والطيران المدني عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9/5/2023.

ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر (منحة بقيمة 10 مليون دولار كندي).

لجنة السياحة بمجلس النواب المنشآت السياحية حملات التفتيش تعديلات قانون تنمية المشروعات قانون تنمية البحيرات

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