الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفير الفلسطينى فى روسيا: قطاع غزة لن ينتمى أبدًا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلى

قطاع غزة
قطاع غزة

قال السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، إن قطاع غزة لن ينتمي أبدًا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف نوفل تعليقا على سؤال عما إذا كانت فلسطين تثق بتصريحات الولايات المتحدة بأنها تعارض احتلال إسرائيل لقطاع غزة وإجبار السكان الفلسطينيين على الخروج من القطاع أو تقليص أراضيه: "أهم شيء بالنسبة لنا هو وقف الحرب وحماية الناس، وسنرى ما سيحدث لاحقا، وهذه ليست أرض إسرائيل ولن تكون كذلك أبدا".

ودعا نوفل الدول الأوروبية والولايات المتحدة، التي تساعد إسرائيل، إلى "الدعوة إلى مؤتمر دولي والاعتراف بالدولتين، وسيكون هذا هو الخيار الأفضل حتى يتمكن الفلسطينيون والإسرائيليون من العيش جنبا إلى جنب".

وتابع: "نحن لا نفهم ولا نريد أن نفهم ما يقولونه الولايات المتحدة الآن"، مشددا على أن "الشيء الأكثر أهمية هو وقف الهجوم الإسرائيلي".

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