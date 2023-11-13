أكثر من مليون شخص حول العالم يوقعون عريضة تطالب بوقف إطلاق النار فى غزة

وقع أكثر من مليون شخص من مختلف أنحاء العالم على عريضة لمنظمة العفو الدولية، تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

واتهمت منظمة العفو الدولية، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك "القضاء على عائلات بأكملها”.

وجاء في العريضة، من بين أمور أخرى، أن "السلطات الإسرائيلية تواصل تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم ​​​​، وتقصف مخيمات اللاجئين المزدحمة والمستشفيات والمدارس التي تديرها الأمم المتحدة والمخابز والمساجد والكنائس والطرق والمنازل المدنية”.

وأضافت العريضة أن "الرهائن المدنيين الذين تحتجزهم حماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة ما زالوا في خطر".