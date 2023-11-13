الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قوى عاملة النواب تناقش عدم تنفيذ إجراءات نقل الموظفين للوحدات المنتدبين إليها

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن عدم تنفيذ إجراءات نقل الموظفين للوحدات المنتدبين إليها على الرغم من انقضاء أربع سنوات على ندبهم، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن الموافقة على نقل موظفي الجهاز الإداري المنتدبين لأكثر من عامين بدرجاتهم، لتحقيق الاستقرار الأسري.

 

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع على التوصيات والتي سبق وأن أصدرتها بشأن ذات الموضوع، وتتضمن موافاة لجنة القوى العاملة ببيان من واقع البوابة الإلكترونية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يشمل عدد الموظفين الذين تقدموا بطلبات نقل اعتبارًا من تاريخ صدور القانون رقم 6 لسنه 2021 وحتى تاريخه، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.

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كما أوصت اللجنة بمتابعة مدى التزام الجهات بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل المنتدبين الذين قد استوفوا الشروط المطلوبة للنقل، والتزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإضافة عبارة "يرجى الرجوع إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في حالة عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء".

 

وتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تنظيم زيارة ميدانية إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بغرض التعرف على نظام المسابقات التي يجريها الجهاز.
 

تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي
 

كما وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان خلال اجتماعها اليوم علي اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بقيمة ١٥٣،٤٧٥،٠٠٠ دينار عربي حسابي بما يعادل نحو ٦١٤،٣ مليون دولار أمريكي.

 

وتأتي الاتفاقية في اطار المساعي المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي المصري للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تساهم فيها مصر، لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي، فقد تم التشاور مع صندوق النقد العربي للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول الأعضاء بغرض دعم برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.

لجنة القوى العاملة النائب عادل عبد الفضيل عياد النائبة سولاف درويش البوابة الألكترونية النائبة ميرفت عازر

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