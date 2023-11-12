نائب: قرارات قمة الرياض عبرت عن الاصطفاف ضد العدوان على غزة

أكد أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أهمية القرارات الصادرة عن القمة العربية والاسلامية بالرياض، قائلاً:"هناك اصطفاف عربيا وإسلاميا ضد العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

وأشاد محسن، في تصريح اليوم، بقرارات قمة الرياض وبموقف زعماء وقادة دول العالم العربي والإسلامي عبر قمة الرياض، وذلك بمتابعة جهود التحرك لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ومواصلة التنسيق مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيقات في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والفضة الغربية.

أشار عضو الشيوخ إلى أن المجتمع الدولي عليه التحرك سريعا لوقف مجازر الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني، كما أن القمة العربية الإسلامية، بحضور 51 دولة في مقدمتها مصر، أكدت رفض عدوان إسرائيل ورفض اعتبار هذه الوحشية ضمن مبدأ الدفاع عن النفس.

ما يحدث عار على المجتمع الدولي

ورحب محسن بالقرارات الصادرة عن القمة العربية والإسلامية غير العادية التي شهدتها العاصمة السعودية الرياض، بحضور زعماء العالم العربي والإسلامي، وتناولت تطورات الأوضاع في فلسطين واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية، قائلاً: "ما يحدث عار على المجتمع الدولي ولا يمكن أن تبقى دولة الاحتلال بعيدة عن الحساب رغم كل هذه الجرائم.

شدد نائب الصعيد السلام الشامل في المنطقة لن يتحقق ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على كل حقوقه الشرعية في إقامة دولته المستقلة، ووقف محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهالي قطاع غزة، وغيرها من الانتهاكات التي تحدث كل لحظة في حق الأبرياء المدنيين في فلسطين.

واختتم محسن: بالإشادة بكلمة الرئيس السيسي، وموقف مصر خلال القمة برفض عدوان إسرائيل والمطالبة بوقف إطلاق النار فورا، والمطالبة بتحقيق دولي في هذه الجرائم وهو ما أثلج صدور الجميع، وأكد الموقف المصري الثابت تجاه دعم القضية وعدم تخليها عن أشقائها في محنتهم.