الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يقصف محيط مجمع الشفاء بقنابل سامة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أكد مراسل القاهرة الإخبارية، بشير جبر، أن القصف مستمر بجنوب قطاع غزة، مشيرًا إلى أن اليوم هو الأعنف على محافظة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية أن خان يونس قدمت حتى الآن 25 شهيدًا وعشرات المصابين، مضيفًا أن الاحتلال الإسرائيلي يقصف المنازل على رءوس أصحابها، دون سابق إنذار.

ونوه جبر أن قوات الإحتلال الإسرائيلي تقصف المنازل في محيط مجمع الشفاء الطبي بقنابل سامة، تسبب الضرر بالجسم والموت بعد فترة ما.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أنه يوجد عدد كبير من المرضى بمجمع الشفاء الطبي، وأن الجرحى يتلقون المساعدات الطبية في الطرقات والممرات في المستشفى.

وأشار جبر إلى أن إسرائيل ما زالت تحاوط مجمع الشفاء بالدبابات على مقربة 400 متر من المستشفى، مضيفًا أن جميع مستشفيات غزة توقف معظمها عن الخدمة بسبب نقص الوقود.

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