نظير مجلى لـ"القاهرة الإخبارية": 95% من مظاهرات العالم ضد إسرائيل

قال نظير مجلي، خبير في الشؤون الإسرائيلية، إن الحكومات الأوروبية تجد المظاهرات في شوارعها بشكل يومي، مؤكدًا أن هناك 95% من مظاهرات العالم ضد إسرائيل وتساند الشعب الفلسطيني.

وأضاف خبير في الشؤون الإسرائيلية، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن هناك أكثر من 4000 مظاهرة بدول العالم مساندة للشعب الفلسطيني، والتي تطالب بوقف إطلاق النار، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشار مجلي إلى أن هناك نوعا من الغطرسة في تصريحات الوزراء بالحكومة الإسرائيلية، مضيفًا أنه لا هناك رقابة على ما يقولون، وهذا يدل على حالة التخبط والارتباك والفرقة في الحكومة الإسرائيلية.

ونوه خبير الشؤون الإسرائيلية بأن التصريحات غير المنطقية لوزراء الكيان المحتل تساهم في كشف عقلية ومخططات الحكومة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي لابد أن يغير موقفه كما تغير موقف الشعوب.