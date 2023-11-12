مرموش يصنع في تعادل آينتراخت فرانكفورت مع فيردر بريمن في الدوري الألماني

تعادل فريق آينتراخت فرانكفورت والذي يلعب لصفوفه المحترف المصري عمر مرموش، مع فيردر بريمن بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم “بوندسليجا”، موسم 2023-2024.

افتتح مارفين دوكسيتش التسجيل لـ فيردر بريمن في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء.

وسجل رافاييل بوري الهدف الثاني لـ فيردر بريمن في الدقيقة 50، قبل أن يُقلص التونسي إلياس سخيري الفارق لـ فرانكفورت، بتسجيله الهدف الأول لـ فرانكفورت في الدقيقة 65 من متابعة لتمريرة عمر مرموش.

وأدرك سمولسيتش التعادل لـ فرانكفورت في الدقيقة 75، لينتهي اللقاء بتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وشارك مرموش في المباراة أساسيًا مع فريقه فرانكفورت قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 92، بزميله ناتشو.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد آينتراخت فرانكفورت لـ 18 نقطة في المركز السابع، ورصيد فيردر بريمن لـ 11 نقطة في المركز الثاني عشر.