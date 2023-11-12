الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قلوبنا مع غزة.. درة تشارك حملات الهلال الأحمر لدعم الشعب الفلسطيني (فيديو)

درة
درة

حرصت الفنانة التونسية درة، على المشاركة فى حملة الهلال الأحمر المصري والتبرع لأهالي غزة، وإدخال معونات إغاثية لقطاع غزة لتسليمها لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني محملة على مجموعة من الشاحنات، فى إطار تجهيز المساعدات بالاحتياجات الأساسية الطبية والإغاثية، إضافة إلى الملابس الشتوية والبطاطين بناءً على الاحتياجات من الهلال الأحمر الفلسطيني.

درة 

درة : اهالينا فى غزة يحتاجون الكثير من المساعدات فى هذا الوقت العصيب

وأكدت درة، على أهمية المشاركة بكل الطرق لدعم الأهالي الفلسطينيين فى هذه المرحلة الحرجة، وشاركت درة جمهورها التوعية للمشاركة وذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، على نغمات الأوبريت الشهير اجيال ورا اجيال، وعلقت قائلة: مازالو أهالينا في غزة يحتاجون الكثير من المساعدات في هذا الوقت العصيب جدا وكل يوم أكثر.

درة 

واضافت درة: رغم الحزن الذي نشعر به يجب أن نستمر دائما في دعمهم على كل الأصعدة، المساعدات الإنسانية من خلال الهلال الأحمر المصري الذي يتواصل مباشرة مع الهلال الأحمر الفلسطيني و كل المنظمات والتي أتمنى أن يصلهم المزيد منها وأيضا بنشر القضية والمطالبة بوقف العدوان والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والاحتلال والحصار والتطهير العرقي، الله يحفظهم ويحميهم وينصرهم.

درة 

درة تشيد بدور الحكومة فى دعم القضية الفلسطينية

وأشادت درة من قبل بدور الحكومة المصرية، فى دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المصرية والدولية عبر معبر رفح، حيث نشرت فيديو لعمليات دخول الشاحنات عبر معبر الرفح البري، محتفلة بالإرادة المصرية وإصرارها على التضامن مع الشعب الفلسطيني في أزمته، وعلقت حينها قائلة: "تفريغ الشاحنات في فلسطين والعودة آمنة بإذن الله.. رجالة رجالة رجالة".

 

https://www.instagram.com/reel/CzjYGQBMdcz/?igshid=andjdXI0Nzg3NDQ3

درة حملات الهلال الأحمر درة تدعم الحكومة المصرية درة تشارك فى حملات الهلال الأحمر المصري النجمة درة

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