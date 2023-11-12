الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 35 حالة تعد على الأراضي الزراعية و4 مخالفات للبناء بالغربية

حملة إزالة 35 حالة
حملة إزالة 35 حالة تعد على الأراضي الزراعية

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعد جديد نهائيا والتعامل  والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.

جاء ذلك أثناء متابعته من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، وإزالة كافة التعديات في المهد.

تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية

وواصلت الجهات التنفيذية  في الغربية تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، حيث تمكنت تلك الحملات من إزالة 35 حالة تعدي على مساحة 8 سهم و18 قيراطا و5 فدان وإزالة 4 مخالفات للبناء على مساحة 440 م 2 خلال الفترتين الصباحية والمسائية بكافة قرى ومدن المحافظة بالإضافة إلي تحويل 35 متعد على الأراضي الزراعية و٤ مخالفين للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

محافظ الغربية إزالة التعديات على الأراضي الزراعية اتصال مرئي الجهات التنفيذية مساحة الأرض الزراعية تشوين مواد بناء تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية

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