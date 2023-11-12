سلوى عثمان عن رحيل والدها: كنت على أمل يكون فى غيبوبة سكر

تعيش الفنانة سلوى عثمان حالة من الحزن الشديد على فراق والدها الفنان عثمان محمد علي، الذي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر 88 عامًا.

وقالت “سلوى” في تصريح لـ"الدستور" إنها ذهبت إلى المستشفى على أمل أن يكون والدها في غيبوبة سكر، وعقبت باكية: "ربنا يرحمه ويصبر قلبي”.

قدم عثمان محمد علي العديد من الأعمال التي مازالت عالقة في أذهان الجمهور رغم مرور عشرات السنوات على عرضها، منها مسلسل رأفت الهجان، مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، مسلسل أبنائي الأعزاء شكرًا، مسلسل عائلة الحاج متولي، مسلسل يتربى في عزو، مسلسل الإمام الشافعي، فيلم شجيع السيما.

يعد مسلسل حي السيدة زينب هو آخر أعمال عثمان محمد علي الذي طُرح عام 2021، وشارك بالمسلسل العديد من الفنانين، منهم: سوسن بدر، محمود عبدالمغني، لبنى ونس، فراس سعيد، أشرف عبدالغفور، عبير منير، ليلة عدنان، هايدي رفعت، حجاج عبدالعظيم، الراقصة دينا، ليلى عزالعرب، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، وتحت قيادة المخرج محمد النُقلي.