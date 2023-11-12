الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي جيوفاني ديلا باتشي (سيني دا بيزا)

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوي جيوفاني ديلا باتشي (سيني دا بيزا) وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها انه ولد جيوفاني سيني في بيزا عام 1270م، يُذكر أنه كان سليل عائلة سيني النبيلة، كان جنديًا في جمهورية بيزان، ذو طبيعة مضطربة وطويل القامة، ضخمًا وقويًا.

سجنه

وفي عام 1296 شارك في هجوم ضد ماتيو، رئيس أساقفة بيزا. وقد عاقبت بالسجن،هذه الحقيقة تتعارض بشكل لا يصدق مع حياة الرجل الذي ستعلنه الكنيسة بعد ذلك طوباويًا، ولكن من الصحيح أيضًا أنها كانت الشرارة التي أطلقت التغيير الروحي في ضميره، وبدأ في التوبة وندم على كل ما فعله، بعد أن قضى عقوبته، بدأ حياة التوبة وارتدى ثوب الرهبنة الفرنسيسكانية الثالثة، وعاش حياة رهبانية بكل تقوي وصلاح، وكان مجسدًا روح القديس فرنسيس في كل أعماله، وفي عام 1305تم انتخابه رئيسًا لجمعية "بيت الرحمة" بهدف تخفيف معاناة الفقراء وإيواء الحجاج والتفرغ لجميع للأعمال الخيرية.

كان مسؤولًا عن إرسال الصدقات ليلًا (الطعام والملابس والمال) لمن يخجلون من تلقيها علنًا. وبعد ذلك اعتزل جيوفاني وعاش على مثال النساك في منسك بورتا ديلا باتشي (بوابة السلام) في بيزا، ولهذا السبب يطلق عليه اسم "جيوفاني ديلا باتشي،ونشر جيوفاني في مدينته الفضائل المسيحية، وأصبح اسمه على شفاه الجميع. كان دائمًا ودودًا ومحبًا للخير، وبذل قصارى جهده من أجل خير الجميع. وقد اجتب بمثاله وحياته كثير من الشباب الذين يريدون اعتناق هذه الحياة النسكية، ثم قام جيوفاني بإحياء "جماعة النساك الفرنسيسكان الثلاثيين" المسمى "فراتيتشيلي"، وهي جماعة كانت قد انقرضت منذ فترة طويلة. لقد جعل الحياة الرهبانية النسكية تزدهر مرة أخرى في محبسة القديسة ماريا ديلا سامبوكا التي عهد إليهم من قبل رئيس أساقفة بيزا.

وأسس "جماعة تلاميذ القديس يوحنا الإنجيلي" التي تقع كنيستها بالقرب من بورتا ديلا بيس. وهنا قضي جيوفاني سيني السنوات الأخيرة من حياته، عائشًا في منسك صغير ويتلقى القربان المقدس والقليل من الطعام كصدقات، من خلال نافذة صغيرة فقضى بقية أيامه في حياة سماوية أكثر منها أرضية.

وبعد أن بلغ السبعين من عمره، وقد أنهكه التقشف، استعد للموت الذي كان ينتظره وفي 12 نوفمبر 1335، طارت روحه إلى السماء، تم دفنه في مقبرة بيزا. ثم تم نقل رفاته إلى كنيسة الدير. في 10 سبتمبر 1857م، وافق البابا بيوس التاسع على تكريم جيوفاني ديلا باتشي وإعلانه طوباويًا. ومن المؤسف أن ذكراه لم تعد حية في بيزا كما يستحق، كونه شخصية جميلة من القرن الرابع عشر، والتي أثارت في وقته الكثير من الاهتمام بين المواطنين بشكل عام.