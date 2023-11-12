الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الرئاسة يكشف كواليس ما دار بين الرئيس السيسى وبشار الأسد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي والأسد

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن سوريا لها وضعية خاصة للغاية لدى الشعب المصري، وهناك علاقات تاريخية بين الشعبين، والشعب المصري تألم كثيرًا لما أصاب سوريا من أزمة مطولة امتدت لأكثر من 10 سنوات، وبالتأكيد يهدف التواصل بين مصر وسوريا إلى دعم ومساندة شعب سوريا.

وأضاف فهمي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة صدى البلد، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس السوري بشار الأسد تطرق إلى الأوضاع في سوريا، وموقف مصر الواضح بشأن التسوية السورية السياسية الشاملة، والتي تحتوي كافة أطراف الشعب السوري، بما يحفظ تماسك المؤسسات ويعبر عن إرادة الشعب السوري، وربط التدخل الخارجي بالشأن السوري.

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