استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،ممثلي أهالي منطقة شمال سهل الحسينية، في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة مستجدات أعمال تطوير منطقة شمال سهل الحسينية، استعدادًا لتحويلها من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي، وذلك ضمن خطة الأعمال التنموية والتطوير التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة،و ممثلي أهالي منطقة شمال سهل الحسينية.

محافظ بورسعيد يلتقى ممثلي أهالي منطقة شمال سهل الحسينية

وأكد محافظ بورسعيد أنه لا ضرر ولا ضرار فيما يتعلق بالأعمال التنموية التي تشهدها منطقة شمال سهل الحسينية، مستعرضًا مع الأهالي ما تم التوافق عليه مع الجهات المعنية الممثلة في وزارة الزراعة، ووزارة الري، وهيئة التعمير، ومحافظة بورسعيد، في إطار خطة الدولة المصرية لزيادة الرقعة الزراعية، وناقش معهم خطة العمل التي تشهدها المنطقة لإعادة البنية التحتية.

واستمع محافظ بورسعيد لممثلي أهالي منطقة سهل الحسنية، وناقش المحافظ معهم خطة العمل التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات المختصة من الأجهزة التنفيذية والمواطنين لتحقيق التعاون المثمر.

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين الجهات التنفيذية المختصة وممثلي أهالي سهل الحسينية للتوافق على ٱلية وخطة العمل لتطوير منطقة شمال سهل الحسينية وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من أعمال تجفيف أرض شمال سهل الحسينية طبقًا للجداول الزمنية المقررة، تماشيًا مع ما تشهده المحافظة من خطط التنمية المستدامة، موكدًا متابعة مستجدات الموقف التنفيذي في أعمال تحويل منطقة شمال سهل الحسينية من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي لزيادة الرقعة الزراعية

من جانبهم، وجّه ممثلي أهالي سهل الحسينية الشكر لمحافظ بورسعيد على ترحيبه بالحوار والمشاركة مع أهالي المنطقة، مؤكدين دعمهم لخطة الدولة والمحافظة في تنفيذ الأعمال التنموية التي سوف تشهدها المنطقة.

اللواء عادل الغضبان

اللواء عادل الغضبان