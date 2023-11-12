الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة 7 جنود إسرائيليين جراء إطلاق قذائف هاون من لبنان

جنود إسرائيليين
جنود إسرائيليين

أعلنت وسائل إعلام محلية، الأحد، إصابة 7 جنود جراء إطلاق قذائف هاون على مواقع إسرائيلية في حدود لبنان. 

وبحسب قناة العربية الإخبارية، فإنه تم إطلاق 15 صاروخًا من جنوبي لبنان باتجاه إسرائيل تم اعتراض 4 منها. 

◘ حماس تعلق المفاوضات بشأن المحتجزين

txt

مستشار الأمن القومى الأمريكى: نجري مشاورات جادة مع إسرائيل لحماية المستشفيات في غزة

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، توجيه 3 ضربات إلى مواقع عسكرية إسرائيلية، خلال ربع ساعة.

وقال "حزب الله"، في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:15) من يوم الأحد 12-11-2023 تجمعاً لأفراد ‏العدو الصهيوني في مثلث الطيحات رويسة العاصي بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات ‏مؤكدة".

وقال حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، إنه استهدف قوة لوجستية للاحتلال كانت بصدد نصب أجهزة تجسس قرب ثكنة دوفيف وأوقع إصابات مؤكدة بها.

وأكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، السبت، أن هناك موقف عام في لبنان متضامن مع غزة ومؤيّد أومتفهم لعمليات المقاومة باستثناء بعض الأصوات التي تعتبر "شاذة".

ولفت نصر الله، إلى الموقف العام في لبنان هو موقف مساند ويجعل جبهة الجنوب جبهة فاعلة ومؤثّرة

فيما أعلنت "حماس" أنها علقت المفاوضات بشأن المحتجزين بسبب تعامل إسرائيل مع مستشفى الشفاء، حسبما قال مسئول فلسطيني مطلع على محادثات المحتجزين لرويترز.

في السياق، قال المتحدث باسم الجيش الاحتلال، اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت إن الخطط لمحاولة إجلاء الأطفال من مستشفى الشفاء في غزة ما زالت قيد التطوير.

أضاف جيش الاحتلال "نحن نتفهم توقيت ذلك ونعمل جاهدين لمحاولة تنسيق هذا الجهد. سيكون هناك المزيد من المعلومات القادمة حول ذلك. هدفنا ليس الاستيلاء على المستشفيات.

اصابة 7 جنود جراء قذائف هاون مواقع إسرائيلية د لبنان

الأكثر قراءة

إصابة 7 جنود إسرائيليين جراء إطلاق قذائف هاون من لبنان

أعراض الأمراض القلبية الوعائية.. وطرق الوقاية منها

نظام "التايم شير".. حيلة جديدة للنصب على المصريين باسم العمرة

السيدة انتصار السيسى تتلقى اتصالًا من أمينة أردوغان قرينة الرئيس التركى

صن داونز بطلًا للنسخة الأولى من الدورى الإفريقى بالفوز على الوداد

بريق الذهب.. خطة شيطانية من سيدة لسرقة محل جواهرجي بكرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب