إصابة 7 جنود إسرائيليين جراء إطلاق قذائف هاون من لبنان

أعلنت وسائل إعلام محلية، الأحد، إصابة 7 جنود جراء إطلاق قذائف هاون على مواقع إسرائيلية في حدود لبنان.

وبحسب قناة العربية الإخبارية، فإنه تم إطلاق 15 صاروخًا من جنوبي لبنان باتجاه إسرائيل تم اعتراض 4 منها.

◘ حماس تعلق المفاوضات بشأن المحتجزين

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، توجيه 3 ضربات إلى مواقع عسكرية إسرائيلية، خلال ربع ساعة.

وقال "حزب الله"، في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:15) من يوم الأحد 12-11-2023 تجمعاً لأفراد ‏العدو الصهيوني في مثلث الطيحات رويسة العاصي بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات ‏مؤكدة".

وقال حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، إنه استهدف قوة لوجستية للاحتلال كانت بصدد نصب أجهزة تجسس قرب ثكنة دوفيف وأوقع إصابات مؤكدة بها.

وأكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، السبت، أن هناك موقف عام في لبنان متضامن مع غزة ومؤيّد أومتفهم لعمليات المقاومة باستثناء بعض الأصوات التي تعتبر "شاذة".

ولفت نصر الله، إلى الموقف العام في لبنان هو موقف مساند ويجعل جبهة الجنوب جبهة فاعلة ومؤثّرة

فيما أعلنت "حماس" أنها علقت المفاوضات بشأن المحتجزين بسبب تعامل إسرائيل مع مستشفى الشفاء، حسبما قال مسئول فلسطيني مطلع على محادثات المحتجزين لرويترز.

في السياق، قال المتحدث باسم الجيش الاحتلال، اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت إن الخطط لمحاولة إجلاء الأطفال من مستشفى الشفاء في غزة ما زالت قيد التطوير.

أضاف جيش الاحتلال "نحن نتفهم توقيت ذلك ونعمل جاهدين لمحاولة تنسيق هذا الجهد. سيكون هناك المزيد من المعلومات القادمة حول ذلك. هدفنا ليس الاستيلاء على المستشفيات.