الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"النعماني" يجتمع مع الشركة المنفذة للتجهيزات النهائية لمبني الإدارة المركزية بالمقر الجديد

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني

 

اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مع المهندس هاني سيف ممثلًا عن الشركة المنفذة لأعمال تجهيزات وفرش مبني الإدارة المركزية بالمقر الجديد، لمتابعة آليات التنفيذ والبدء الفوري بالتجهيزات النهائية، وذلك بحضور الدكتور خالد  عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والمهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية، وذلك بمكتب رئيس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وأكد رئيس الجامعة على أن مبني الإدارة المركزية واحداََ من المشروعات الإنشائية الجديدة التى يتم تنفيذها على أرض الجامعة الجديدة، لاستكمال المنظومة التعليمية بالجامعة، ولتحقيق الأهداف الإستراتيجية لها، مضيفًا انه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي الأعمال الخاصة بالفرش والتجهيزات الخاصة بالمبني.

وأضاف المهندس حسين محمدين، أن مبني الإدارة المركزية وملحقاتها  يقع على مساحة 8500 م2 بتكلفة تتخطى 183.5 مليون جنيه، ويتكون من بدروم ودور أرضى و5 أدوار عليا، ويضم مكتب رئيس الجامعة، وقاعة مجلس الجامعة، وقاعات الاجتماعات الفرعية، إلى جانب مكاتب القيادات الجامعية والإدارات المختلفة.

وجدير بالذكر أنه قد أجرى الدكتور حسان النعماني، والمهندس هاني سيف جولة تفقدية بالمبني لمتابعة سير التجهيزات النهائية والوقوف على معدلات التنفيذ للبدء في أعمال فرش المبني.

حسان النعماني سوهاج رئيس الجامعة الجامعة الجديدة سير التجهيزات

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