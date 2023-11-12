قافلة بيطرية علاجية بمركز ملوي بالمنيا

نفَّذت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية إرشادية وعلاجية مجانية بقرية دير أبو حنس التابعة للوحدة المحلية بقرية دير البرشا بمركز ملوي جنوب المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف القوافل البيطرية في إطار الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية وتوفير الخدمات العلاجية بالقرى الأكثر احتياجًا.

من جهته، أوضح الدكتور فتحي عبدالعال، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن القافلة نظمت مجموعة من اللقاءات الإرشادية والوقائية للمواطنين من خلال فرق التحصين حيث تم علاج باطني لعدد 50 رأس ماشية، ورش 150 رأسًا جاموس و100 رأس أبقار وفحص عدد 35 رأسًا من الماشية باستخدام جهاز السونار وتقديم العلاج اللازم، مؤكدًا أن المديرية لا تألو جهدًا في تنفيذ حملات بيطرية إرشادية مكثفة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة.

يذكر أن مديرية الطب البيطري في إطار تشديدات محافظ المنيا، كانت قد واصلت الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، ضبطت طن و610 كجم لحوما شملت طن و154 كجم لحومًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و256 كجم لحوما مذبوحة خارج المجازر و200 كجم لحوما ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل تداولها وبيعها فى الأسواق للمواطنين، وذلك خلال 45 حملة تفتيشية بالأسواق على مستوى المحافظة على مدار شهر أكتوبر الجارى، بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه تم مصادرة جميع المضبوطات وتحرير 99 محضرًا، وفقًا للإجراءات القانونية والضوابط المتبعة.

قافلة بيطرية بقرية دير أبو حنس بملوي لبيطري المنيا