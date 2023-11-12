تشكيل نانت.. مصطفى محمد يقود الهجوم أمام ميتز في الدورى الفرنسي

يقود نجمنا المصري مصطفي محمد هجوم فريقه نانت فى مواجهة مضيفه نادى ميتز، مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم للموسم الجارى 2023-24.

وواصل مصطفى قيادة هجوم نانت حيث يعتمد عليه المدرب منذ بداية الموسم، حيث يعتبر هداف الفريق.

وجاء التشكيل كالآتي:

📑 𝗟𝗲 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 face à Metz. pic.twitter.com/kIiRaf1xiO — FC Nantes (@FCNantes) November 12، 2023

ويستقبل ملعب سان سامفوريان مواجهة نانت ضد ميتز فى الرابعة عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

ويحتل نانت المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة، جمعها من 11 مباراة، فاز فى 4 لقاءت وتعادل فى مواجهتين وخسر 5 مباريات.

بينما يقبع ميتز فى المركز السادس عشر بالترتيب أول مراكز الهبوط برصيد 10 نقاط جمعها من فوزين و4 تعادلات وخسارة 5 مواجهات.

ويسعى مصطفي محمد وزملاؤه فى نانت للفوز وخطف نقاط المباراة الثلاث للاقتراب من المربع الذهبي، فيما سيقاتل ميتز صاحب الأرض والجمهور أملا فى تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن قاع الترتيب.

ونجح مصطفى محمد خلال الموسم الحالى فى تسجيل 5 أهداف خلال 8 مباريات فى الدورى الفرنسى جعلته هدفًا للفريق.

ونال مصطفى محمد، جائزة أفضل لاعب فى فريق نانت الفرنسى خلال شهر سبتمبر، ليواصل الفرعون المصرى تألقه اللافت فى الموسم الحالى بعدما فاز بنفس اللقب الشهر الماضى.