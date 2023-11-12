الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا توما يسلم الشهادات لخريجات مركز مار توما للغات

الانبا توما حبيب
الانبا توما حبيب

قام نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بتسليم الشهادات لأول ثلاث خريجات، من مركز مار توما للغات، القسم الفرنسي، باعتماد المركز الثقافي الفرنسي للغات، بالقاهرة.

الاختبارات

وتم عمل اختبار إلى الثلاث طالبات، حيث حصلن على درجات متميزة، كما قدم الأب المطران كلمات التشجيع لهن، من أجل مواصلة النجاح.

الجدير بالذكر أول ثلاث خريجات هن الطالبات: رشا جميل، ميريت منير، وإرين مسعود.

كما ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، استقبل إحدى الهيئات الخارجية، وذلك بدار الضيافة، التابع للمطرانية.

دار الحديث حول دارسة، وبحث سبل التعاون المشترك بين الإيبارشية، والهيئة، لخدمة كافة ربوع الإيبارشية.

كما احتفل  غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بعيد رئيس الملائكة ميخائيل، وذلك بكنيسته، بحدائق القبة.

شارك في الصلاة الأب باسكوالي، راعي الكنيسة، والشماس الإنجيلي جواو دوس سانتوس، حيث ألقى صاحب الغبطة عظة الاحتفال، ناقلًا محبة، وبركة قداسة البابا فرنسيس، إلى شعب الرعية.

وأكد الأب البطريرك في عظته أهمية الاحتفال بعيد شفيع كنائسنا، كونها تدعونا دائمًا إلى التمسك بالأعمال، التي تبني الإنسان، كما شدد غبطته على أن الكنيسة هي علامة ملكوت الله، وسط العالم.

وايضا التقى نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، القمص يوحنا فوزي، راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا يوحنا بولس الثاني، بالعزية، والأب جوزيف عبد الملاك الكرملي، الذي تم تعيينه راعيًا مساعدًا، وذلك بمقر المطرانية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة خريطة العمل الرعوي بالكنيسة، حيث تمنى نيافة المطران لهما خدمة مثمرة، على مثال السيد المسيح، الذي كان يجول يصنع خيرًا.

الجدير بالذكر أن اللقاء شهد حضور الأب أثناسيوس عزيز، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالمنشأة الكبرى، ووكيل عام المطرانية.

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