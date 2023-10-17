الأنبا توما حبيب يتفقد اجتماع خدام التربية الدينية برعية سوهاج

تفقد الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، اجتماع خدام نشاط التربية الدينية، برعية مار جرجس، بسوهاج.

جاء ذلك بحضور الأخوات الراهبات، الأخت روزينا، والأخت رجاء، من راهبات قلب يسوع المصريات، حيث قدم الأب المطران كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة.

ولد باسم عماد حليم حبيب (الأنبا توما حليم) بمدينة سوهاج في 6 يوليو 1963.

حصل على درجة الليسانس من كلية الحقوق من جامعة عين شمس بالقاهرة عام 1985.

وعمل في مهنة المحاماة لمدة عامين متتاليين.

التحق بالكلية الإكليريكية بالمعادي ‏ عام 1987 ودرس الفلسفة.

وفي أكتوبر 1989 أرسل في بعثة دراسية إلى روما بإيطاليا لتكملة الدراسات اللاهوتية بجامعة الأوربانيانا التابعة لمجمع انتشار الإيمان بدولة الفاتيكان.

و في 27 مارس 1994 سيم كاهنا على يد غبطة البطريرك الراحل الأنبا إسطفانوس الثاني غطاس بطريرك للأقباط الكاثوليك بكنيسة قلب يسوع للأقباط الكاثوليك بمصر الجديدة.

وخدم برعية (كنيسة) الأقباط الكاثوليك بروما من عام 1994 بجانب الدراسة وفي 1996 تم ترشيحه للدراسة في الأكاديمية الدبلوماسية للكرسي الرسولي الفاتيكان.

وفي يونيو 1998 قدم رسالة الدكتوراه في القانون الكنسي بعنوان حقوق وواجبات بطريرك الإسكندرية من سنة 1895 إلى 1921 وحصل على درجة الامتياز من معهد الدراسات الشرقية بروما وفي يوليو من نفس العام أنهي دراسته في الأكاديمية الدبلوماسية.

وتم إرساله في أول بعثة له في أغسطس 1998 إلى هندوراس في أمريكا اللاتينية، ثم خدم في رواندا والكويت، إيران، والعراق، ولبنان، وهولندا، والجزائر، وسوريا، ومالطا.