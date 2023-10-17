الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا توما حبيب يتفقد اجتماع خدام التربية الدينية برعية سوهاج

توما حبيب
توما حبيب

تفقد الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، اجتماع خدام نشاط التربية الدينية، برعية مار جرجس، بسوهاج.

المشاركون بالحضور

جاء ذلك بحضور الأخوات الراهبات، الأخت روزينا، والأخت رجاء، من راهبات قلب يسوع المصريات، حيث قدم الأب المطران كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة.

من هو الأنبا توما حبيب؟

  • ولد باسم عماد حليم حبيب (الأنبا توما حليم)  بمدينة  سوهاج في 6 يوليو 1963.
  • حصل على درجة الليسانس من كلية الحقوق من جامعة عين شمس بالقاهرة عام 1985.
  • وعمل في مهنة المحاماة لمدة عامين متتاليين.
  • التحق بالكلية الإكليريكية بالمعادي ‏ عام 1987 ودرس الفلسفة.
  • وفي أكتوبر 1989 أرسل في بعثة دراسية إلى روما بإيطاليا لتكملة الدراسات اللاهوتية بجامعة الأوربانيانا التابعة لمجمع انتشار الإيمان بدولة الفاتيكان.
  • و في 27 مارس 1994 سيم كاهنا على يد غبطة البطريرك الراحل الأنبا إسطفانوس الثاني غطاس بطريرك للأقباط الكاثوليك بكنيسة قلب يسوع للأقباط الكاثوليك بمصر الجديدة.
  • وخدم برعية (كنيسة) الأقباط الكاثوليك بروما من عام 1994 بجانب الدراسة وفي 1996 تم ترشيحه للدراسة في الأكاديمية الدبلوماسية للكرسي الرسولي الفاتيكان.
  • وفي يونيو 1998 قدم رسالة الدكتوراه في القانون الكنسي بعنوان حقوق وواجبات بطريرك الإسكندرية من سنة 1895 إلى 1921 وحصل على درجة الامتياز من معهد الدراسات الشرقية بروما وفي يوليو من نفس العام أنهي دراسته في الأكاديمية الدبلوماسية.
  • وتم إرساله في أول بعثة له في أغسطس 1998 إلى هندوراس في أمريكا اللاتينية، ثم خدم في رواندا والكويت،  إيران، والعراق، ولبنان، وهولندا، والجزائر، وسوريا، ومالطا.
  • وفي 25 يونيو 2000 منحة قداسة البابا فرنسيس الأول درجة مونسنيور، ليكون أول كاهن قبطي كاثوليكي يلتحق بالسلك الدبلوماسي للكرسي البابوي للفاتيكان.
أنبا توما حبيب الأنبا توما حبيب مطران إيبارشية الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج الأنبا توما حبيب وذلك بسوسنة الوادي بوادي النطرون الانبا توما حبيب

مواد متعلقة

الأنبا بولا يحتفل باليوم العالمي للرسالة بدير القديسة أوتيلين بألمانيا

زيارات رعوية للأنبا باسيليوس فوزي في ايبارشية المنيا للكاثوليك

في ذكرى قائد المئة الشهيد.. المارونية: لونجينوس كان يشرف على صلب المسيح وتحول لقديس

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل باثنتين من قديساتها

الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بتذكار قائد المئة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس بولس بطريرك القسطنطينية

الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى القديسة هيدويغ الراهبة ودوقة سيليزيا وبولندا

"الكاثوليكية" تحتفل بذكرى القديسة مرغـريت ماري ألاكــوك البتـول

الأكثر قراءة

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

كل شيء عن 4 مشروعات صينية عملاقة جديدة في مصر

عاجل.. أول تعليق لإسرائيل على فيديو رهينة حركة حماس

عاجل.. سى إن إن: قوة من مشاة البحرية الأمريكية تتوجه إلى سواحل إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهريّ والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة