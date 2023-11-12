الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار النفط تسجل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي

النفط
النفط

شهدت الساعات الماضية، تسجيل أسعار النفط خسائر أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالى، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت 4.1%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجل الخام الأميركي 4.15%.

تفاصيل الخسائر الأسبوعية للنفط بالأسواق العالمية

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار بما يعادل 1.8% لتسجل عند تسوية الجمعة، 81.43 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.43 دولار أو 1.9 %إلى 77.17 دولارعند التسوية بحسب سكاى نيوز عربية، لكن الأسعار سجلت انخفاضا أسبوعيا قدره 4%، مسجلة ثالث خسارة أسبوعية على التوالي للمرة الأولى منذ مايو.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 12.4% في الأسابيع الثلاثة الماضية، بما في ذلك هبوط بنسبة 4.15%هذا الأسبوع، بسبب إشارات تراجع الاستهلاك في الصين والولايات المتحدة وأوروبا، كما تكبد خام برنت خسائر بنحو 10.5 % في الأسابيع الثلاثة الماضية، بما في ذلك هبوط بنسبة 4.1 % هذا الأسبوع.

ومنذ بداية العام الجاري، محت عقود خام نايمكس جميع مكاسبها لتدخل في المنطقة الحمراء، في حين سجل خام برنت مكاسب طفيفة بنحو 0.3 %

وزادت البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة هذا الأسبوع من المخاوف بشأن تعثر الطلب، وعلاوة على ذلك، طلبت المصافي في الصين، أكبر مشتر للنفط الخام، إمدادات أقل من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لشهر ديسمبر.

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