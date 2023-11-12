كهرباء الإسكندرية تنظم ندوة لطلاب التعليم الفني عن أهمية ترشيد استهلاك الطاقة

نظمت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس إيهاب الفقي، اليوم الأحد الموافق 12/11/2023، ندوة توعوية عن "آليات ترشيد استهلاك الكهرباء" لطلاب مدرسة محمد علي الزخرفية التابعة للإدارة التعليمية في الإسكندرية.

حضر في الندوة المهندس محمود بخيت، مدير إدارة الطلب على الطاقة، والمهندسة حنان علي فراج، مهندسة أول في قطاع ترشيد الطاقة، وممثلي العلاقات العامة والإعلام في قطاع شؤون مكتب رئيس مجلس الإدارة بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وبحضور طلاب المدرسة والمعلمين في المدرسة.

واستهل الحديث المهندس محمود بخيت عن أهمية الندوات التوعوية لدى الطلبة للتعرف على أهمية ترشيد الكهرباء ومواجهة السلوكيات السلبية لدى البعض وضرورة ترسيخ السلوكيات الايجابية في نفوس النشىء والحد من إهدار الطاقة والعمل على ترشيد استخدامها والحفاظ عليها وأن الطاقة الكهربائية تعتبر مصدرًا أساسيًا يعتمد عليه الإنسان في كل نواحي الحياة إذ إنها تدخل في تشغيل العديد من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وللتعليم كأجهزة الكمبيوتر وأن من أهم طرق ترشيد الطاقة الكهربائية في المنزل توفير الإضاءة باستبدال اللمبات العادية باللمبات الليد للطاقة التي يكون استهلاكها أقلّ من اللمبات العادية واستخدام عاكسات الضوء للجدران أو الدهانات الزيتية لتوفير الإضاءة الجيدة للغرف وإطفاء الإضاءة في فترة النهار للمحافظة على الأجهزة الكهربائية في فترة الليل والحرص على استعمال شاشات LED الموفرة للطاقة إلى ما يقارب 90% عن الشاشات العادية وضرورة فصل الأجهزة الكهربائية كالراديو والكمبيوتر من الكهرباء بعد الانتهاء من استعمالها مع فصل شواحن الهواتف من الكهرباء بعد الانتهاء من الاستعمال وذلك لأنّه يستهلك إلى ما يقارب 10% من قدرة الشاحن.

وأضحت المهندسة حنان فراج ايضا إلى أهمية ضبط درجة حرارة المكيف في الشتاء على درجة 24 مئوية الأمر الذي يبقي درجة حرارة المنزل معتدلة ويقلل من استهلاك الكهرباء والاستغناء عن الأجهزة القديمة واستبدالها بالنوع الموفر للطاقة والتي تتميّز بخاصية ترشيد الطاقة وتشغيل أفران الكهرباء عند الضرورة واستعمال الميكرويف في التسخين لأن التسخين يكون أسرع مع أهمية التخفيف من فتح باب الثلاجة كثيرًا الأمر الذي يقلل ما يقارب من 15% من الطاقة وتشغيل سخان الماء وإطفائه حال عدم استخدامه وفي حال تشغيله يفضل ضبطه على حرارة ستين درجة أو أقل من الدرجة القصوى وتشغيلة قبل الإستخدام بنصف ساعة وتجنب تشغيل الغسالة إلا عند امتلائها وضبط درجة تبريد الثلاجة على الدرجة المتوسطة الأمر الذي يقلل من استهلاك الطاق،لافتا إلى أن إغلاق أبواب الثلاجة بإحكام يحد من استهلاك الطاقة وعدم استخدام المدفأة الكهربائية لفترات طويلة

وبينت ان المشاركة في مثل هذه الحملات التوعوية الرامية الى ترشيد إستهلاك الكهرباء وتغيير النمط السلوكي والأسراف في إستهلاك الكهرباء وأن المواطن المتحكم الوحيد فى قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية الخاصة به، موكدا أن فاتورة الكهرباء أصبحت تتمتع بأعلى معايير الدقة نتيجة اعتمادها على آليات تكنولوجية حديثة فى جميع مراحل الإصدار.

يذكر أن مدرسة محمد علي الزخرفية بها مشروع محطة توليد الطاقة الشمسية وقد حقق ناتج توليد طاقه نظيفة تقوم المدرسة بإستخدامها في إنارة كافة الفصول ومعامل المدرسة وتشغيل أجهزة الحاسب الالي والماكينات والأجهزة العملية للطلاب بالمدرسة