الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كريستو يطلب الرحيل عن الأهلى فى يناير بعد تهميشه من كولر (خاص)

كريستو
كريستو

استفسر التونسي محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول لنادي الأهلي من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، عن مصيره في الفريق، وذلك على هامش الجلسة التي عقدها خلال الساعات الأخيرة بعد استبعاده من مباريات الفريق الأخيرة.

وكشف مصدر مسئول عن أن اللاعب قرر الجلوس مع كولر، وذلك في ظل تفضيل المدير الفني الاعتماد على بعض العناصر بيرسي تاو وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر، ووضعه في الترتيب الخامس للأطراف الهجومية في الفريق.

وأضاف المصدر أن اللاعب طلب من كولر حسم مصيره لا سيما أن لديه رغبة في البحث عن خطوة الرحيل في انتقالات شهر يناير، وذلك بحثًا عن المشاركة في المباريات.

وأشار المصدر إلى أن كولر طلب من كريستو التركيز في التدريبات والالتزام بالتعليمات والابتعاد عن الفردية في أرض الملعب، واللعب بروح قتالية من أجل ضمان التواجد في التشكيل الأساسي للفريق ومنافسة زملائه.

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