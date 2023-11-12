الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مركز شباب أسوان ينظم حملة للتبرع بالدم للتضامن مع أهالي غزة (صور)

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم للتضامن مع أهالي غزة

شهد مركز شباب مدينة أسوان، فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم تضامنا مع غزة تحت شعار "تضامن شباب مصر مع غزة"، وجاء ذلك فى إطار الحملة القومية التى أطلقها الدكتور أشرف صبحى للتبرع بالدم على مستوى الجمهورية.

وتم تنفيذ الحملة القومية للتبرع بالدم تضامنا مع غزة بمراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة ومجلس القبائل والعائلات المصري وبنك الدم.

التبرع بالدم للمساهمة في علاج الجرحى والمصابين

وتستهدف حملة التبرع بالدم التضامن مع الشعب الفلسطيني بصفة عامة والأشقاء في غزة بصفة خاصة، حيث سيتم التبرع بالدم من أجل المساهمة في علاج الجرحى والمصابين، في إطار الدور الذي تقوم به مصر دائما لمساندة أشقائها في فلسطين.

ويتضح من خلال حملة التبرع بالدم اهمية الدور المجتمعي الذي تقوم مراكز الشباب والتي تعمل خلاله وزارة الشباب والرياضة، على استغلال طاقات الشباب المصري وتحويلها لما يعود بالنفع على الدولة المصرية أو المساهمة والدعم في الحملات القومية التي تنفذ على مستوى الجمهورية.

ختام مشاركة لاعبي البطل الأولمبي بأسوان في رياضة ألعاب القوى باستاد الإسكندرية

وفى سياق آخر، كان قد شارك لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في رياضة ألعاب القوى مرحلة الناشئين بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، في بطولة الجمهورية تحت 16 سنة في رياضة ألعاب القوى مرحلة الناشئين"، وجاءت المجموعة تحت قيادة كابتن هيثم بكيلي، ومدير المشروع كابتن مروة مبروك.

وأقيمت بطولة العاب القوى مرحلة الناشئين في بطولة الجمهورية، لألعاب القوى تحت 16 سنة المقامة باستاد الإسكندرية، واستمرت على مدار يومين من 10 إلى 11 نوفمبر الجارى.

حملة للتبرع بالدم للتضامن مع أهالي غزة
حملة للتبرع بالدم للتضامن مع أهالي غزة
حملة للتبرع بالدم للتضامن مع أهالي غزة
حملة للتبرع بالدم للتضامن مع أهالي غزة
حملة للتبرع بالدم للتضامن مع أهالي غزة
حملة للتبرع بالدم للتضامن مع أهالي غزة
مركز شباب مدينة أسوان التضامن مع غزة الحملة القومية للتبرع بالدم فلسطين وزارة الشباب والرياضة

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