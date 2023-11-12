الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موفد التليفزيون المصرى يرصد تجهيزات القوافل الإنسانية التابعة للشركة المتحدة (فيديو)

القوافل الإنسانية
القوافل الإنسانية التابعة للشركة المتحدة

رصد محمد عبدالله، موفد التليفزيون المصري، تجهيزات القوافل الإنسانية التابعة للشركة المتحدة، قائلًا: هناك عدد من الشاحنات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تحمل مساعدات لأهالينا في قطاع غزة وتصطف على بعد أمتار قليلة من بوابة الإسماعيلية على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وأشار عبدالله، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأحد، إلى أن تجهيز الشاحنات، يأتي في ضوء ما تقوم به الشركة المتحدة حول الدور الإنساني تجاه الأهالي في غزة.

قافلة إغاثية للأشقاء الفلسطينيين فى غزة 

وتأتي مشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقافلة إغاثية للأشقاء الفلسطينيين فى غزة فى إطار دورها المجتمعي عبر المشاركة في الخدمات المختلفة.

وشملت قافلة المتحدة 6 شاحنات من المساعدات تحمل 150 طن مواد غذائية ومياه، وهي من بين الاحتياجات الضرورية لأهالي القطاع المحاصر، حيث تم تجهيز قافلة الشركة المتحدة مع مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، والتي تضم قافلتها 21 شاحنة مساعدات إغاثية.

الشركة المتحدة قافلة الشركة المتحدة تجهيزات القوافل الإنسانية موفد التليفزيون المصري القوافل الإنسانية التابعة للشركة المتحدة

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